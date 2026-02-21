Fatih Tekke'den onay çıktı: Trabzonspor ilk transferini bitiriyor

Ernest Muçi Fenerbahçe ağlarını havalandırdı (Fotoğraf: AA)

MALİYETİ BELLİ OLDU

KAP açıklamasına göre Muçi'nin sözleşmesinde 8,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu bedelin 5 taksit halinde ödenmesi planlandı.

Trabzonspor tarafı, sezon başında ödenen 1 milyon Euro'luk kiralama ücretinin satın alma bedelinden düşeceğini belirtti. Bu durumda opsiyonun efektif maliyetinin 7,5 milyon Euro olacağı ifade edildi.

Yönetimin planına göre kalan 7,5 milyon Euro, 5 taksitte ödenecek ve taksit başına ödeme 1,5 milyon Euro seviyesinde olacak.