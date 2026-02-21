Fatih Tekke'den onay çıktı: Trabzonspor ilk transferini bitiriyor
Gelecek sezon Avrupa Ligi'nde yer almak isteyen Trabzonspor, kadrosunu güçlendirebilmek adına çalışmalara başladı. Bordo mavililer ilk adım olarak Ernest Muçi'nin bonservisini alacak.
Sezon başında Beşiktaş'tan 1 milyon Euro kiralama bedeliyle kadroya katılan Ernest Muçi, ilk etapta beklenen etkiyi gösteremedi. Ancak 13. haftadaki RAMS Başakşehir karşılaşması, Arnavut yıldız için kırılma anı oldu. Sonradan oyuna girdiği maçta attığı 2 golle galibiyeti getiren Muçi, bu karşılaşmanın ardından yükselen bir form grafiği yakaladı.
SON 10 LİG MAÇINDA 10 GOL, 3 ASİST
Muçi, ligde forma giydiği son 10 karşılaşmanın 8'inde rakip fileleri havalandırdı. Bu periyotta 10 gol atan 24 yaşındaki futbolcu, 3 asist üreterek takımının hücum gücüne ciddi katkı verdi.
TÜRKİYE KUPASI'NDA DA SKOR KATKISI
Arnavut oyuncu, Türkiye Kupası'nda çıktığı 4 maçta 3 gol ve 2 asist kaydederek kupada da istikrarlı bir tablo ortaya koydu.
22 MAÇTA 13 GOL, 5 ASİST
Paul Onuachu'nun ardından Trabzonspor'un hücumdaki en etkili isimlerinden biri haline gelen Muçi, toplamda oynadığı 22 karşılaşmada 13 gol atıp 5 asist yaptı. Kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşayan oyuncu için teknik heyetten de net rapor geldi.
TEKKE "KALSIN" DEDİ
Teknik direktör Fatih Tekke, Muçi'nin takımda tutulmasını istedi. Bu gelişmenin ardından Trabzonspor yönetiminin, satın alma opsiyonu için süreci hızlandırdığı öğrenildi.
MALİYETİ BELLİ OLDU
KAP açıklamasına göre Muçi'nin sözleşmesinde 8,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu bedelin 5 taksit halinde ödenmesi planlandı.
Trabzonspor tarafı, sezon başında ödenen 1 milyon Euro'luk kiralama ücretinin satın alma bedelinden düşeceğini belirtti. Bu durumda opsiyonun efektif maliyetinin 7,5 milyon Euro olacağı ifade edildi.
Yönetimin planına göre kalan 7,5 milyon Euro, 5 taksitte ödenecek ve taksit başına ödeme 1,5 milyon Euro seviyesinde olacak.
İLK TAKSİTLE "RESMİ" STATÜ
Anlaşma şartlarına göre Trabzonspor'un ilk taksiti yatırmasının ardından Muçi'nin bonservisi resmen kulübe geçecek. Yönetimin bu operasyonu sezon bitmeden sonuçlandırmak istediği, Muçi'nin de böylece "Fırtına"nın yeni sezon öncesi ilk hamlesi olması bekleniyor.