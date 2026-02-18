Trabzonspor'un transferdeki yeni rotası Lassana Coulibaly!

29 yaşındaki merkez orta saha Lassana Coulibaly'nin hem 6 numara hem de orta sahanın sağında görev yapabilmesi, Trabzonspor'un planlamasında öne çıkan detaylar arasında yer aldı. Piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak görünen Malili futbolcu için yaz döneminde temasların hız kazanması bekleniyor.

Aynı oyuncu için Saudi Pro League ekiplerinden Al-Fatehin de transfer planı yaptığı bilgisi gündeme geldi. Bu tablo, Coulibaly dosyasında rekabeti artıran en kritik unsur olarak öne çıktı. Trabzonspor'un sezon sonu planlamasında orta saha dengesini güçlendirecek bir profil aradığı, Coulibaly'nin çok yönlü rolü nedeniyle listede üst sıralara yazıldığı kaydedildi.

Yaz transfer dönemi yaklaşırken Trabzonspor cephesinde orta saha hattına yönelik yeni bir isim öne çıktı. İddialara göre bordo-mavililer, US Lecce forması giyen Lassana Coulibaly için nabız yokladı. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ

Coulibaly'nin kulübüyle sözleşmesinin 2027'ye kadar sürmesi, transferin "serbest" değil "bonservisli" bir operasyon olarak ele alınmasına yol açtı. Oyuncunun piyasa değeri 2.5 milyon euro bandında görünürken, yaz döneminde kulüpler arası temasların artması halinde rakamın görüşmelerin seyrine göre şekillenebileceği değerlendirildi.

FİZİKSEL PROFİLİ DİKKAT ÇEKTİ

1.83 boyundaki Coulibaly, merkez orta saha rolünün yanı sıra ön libero ve orta sahanın sağ tarafında da görev alabilmesiyle dikkat çekti. Temaslı oyunda ayakta kalabilen yapısı, geniş alanda koşu mesafesi üretebilmesi ve pres gücü, oyuncu profilinin öne çıkan tarafları arasında yer aldı. Trabzonspor'un tempolu maçlarda orta alandaki sertliği ve sürekliliği artırma planı kapsamında bu özelliklerin önemli olduğu vurgulandı.