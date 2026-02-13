PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'un yıldızı Oleksandr Zubkov Fenerbahçe maçında yok

Bordo-mavililer, 22. hafta Papara Park’ta Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Kritik randevu öncesi teknik heyet ve futbolcular son çalışmayla birlikte maç planını netleştirirken, gözler kadro tercihleri ve sakatlık gelişmelerine çevrildi. Durumu merak konusu haline gelen Oleksandr Zubkov'un zorlu mücadelede oynaması beklenmiyor.

Karadeniz ekibi, son idmanını saat 14.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenmanın Fatih Tekke yönetiminde yapıldığı, maç öncesi son dokunuşların bu çalışma ile tamamlandı.

Oleksandr Zubkov sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak (AA)

KADRODA OLMAYACAK

Karşılaşma öncesinde gündemin en önemli başlıklarından biri, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Oleksandr Zubkov'un durumu oldu. Ukraynalı oyuncu, Fenerbahçe derbisi öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı. Bu gelişmenin ardından Zubkov'un maç kadrosunda bulunması beklenmiyor.

Oleksandr Zubkov bu sezon Trabzonspor'un en etkili hücum oyuncularından biri (AA)

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Zubkov, bu sezon bordo-mavili formayla 23 karşılaşmada süre aldı. Ukraynalı futbolcu söz konusu maçlarda 3 gol atarken, 8 asistlik katkı sağladı.

