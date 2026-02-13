Trabzonspor'un yıldızı Oleksandr Zubkov Fenerbahçe maçında yok

Karadeniz ekibi, son idmanını saat 14.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenmanın Fatih Tekke yönetiminde yapıldığı, maç öncesi son dokunuşların bu çalışma ile tamamlandı.

Oleksandr Zubkov sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak (AA)

KADRODA OLMAYACAK

Karşılaşma öncesinde gündemin en önemli başlıklarından biri, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Oleksandr Zubkov'un durumu oldu. Ukraynalı oyuncu, Fenerbahçe derbisi öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı. Bu gelişmenin ardından Zubkov'un maç kadrosunda bulunması beklenmiyor.