Trabzonspor'un umut 3'lüsü!
Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak Trabzonspor’da hücum hattının en etkili isimleri Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi oldu. Üç futbolcu, bordo-mavililerin ligde attığı gollerin büyük bölümüne imza attı.
Hızlı Özet Göster
- Trabzonspor, Süper Lig'de 21 maçta attığı 41 golün 33'ünü Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi üçlüsünden aldı.
- Paul Onuachu, 18 lig maçında 15 golle takımın en golcü oyuncusu oldu ve gol krallığı yarışında üst sıralarda yer aldı.
- Ernest Muçi, ligde oynanan son 9 karşılaşmada 9 gol kaydetti.
- Felipe Augusto, sezon başında Cercle Brugge'den transfer oldu ve 20 lig maçında 9 gol attı.
- Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe karşılaşması öncesinde gol yollarındaki en önemli kozlarına güveniyor. Bordo-mavililer, ligde geride kalan 21 maçta rakip fileleri 41 kez havalandırdı.
ONUACHU ZİRVEDE
Paul Onuachu, 18 lig maçında kaydettiği 15 golle takımın en skorer oyuncusu oldu. Nijeryalı futbolcu, gol krallığı yarışında da üst sıralarda yer aldı.
AUGUSTO VE MUÇİ TAKİPTE
Felipe Augusto 20 karşılaşmada 9 gol atarken, Ernest Muçi de 18 maçta aynı sayıya ulaştı. Böylece üç oyuncu, takımın hücum üretiminde öne çıkan isimler arasında yer aldı.
GOLLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ ÜÇLÜDEN
Onuachu, Augusto ve Muçi toplamda 33 gol kaydetti. Bu sayı, Trabzonspor'un attığı 41 golün yüzde 80'inden fazlasına karşılık geldi.
ONUACHU GOLLERİNE DEVAM ETTİ
Cezası ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle üç lig maçında forma giyemeyen Onuachu, dönüşünün ardından skor üretmeyi sürdürdü. Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarında birer gol atan forvet oyuncusu, Samsunspor karşılaşmasında ise iki kez fileleri havalandırarak son üç maçta dört gole ulaştı.
MUÇİ SON HAFTALARDA FORMDA
Ernest Muçi, ligde oynanan son 9 karşılaşmada 9 gol kaydetti. Arnavut futbolcu, son haftalardaki performansıyla takımın skor yüküne katkı sağladı.
AUGUSTO'DAN İLK SEZONDA KATKI
Sezon başında Cercle Brugge'den transfer edilen Felipe Augusto, ilk yılında 20 lig maçında 1363 dakika sahada kaldı ve 9 gol attı.
8 OYUNCU GOL SEVİNCİ YAŞADI
Trabzonspor'da bu sezon ligde 8 farklı futbolcu gol attı. Onuachu, Augusto ve Muçi'nin yanı sıra Zubkov 3, Oulai 2 gol kaydetti. Savic, Okay Yokuşlu ve takımdan ayrılan Danylo Sikan da birer kez fileleri havalandırdı.