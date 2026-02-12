Trabzonspor'un umut 3'lüsü!

Felipe Augusto, sezon başında Cercle Brugge'den transfer oldu ve 20 lig maçında 9 gol attı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe karşılaşması öncesinde gol yollarındaki en önemli kozlarına güveniyor. Bordo-mavililer, ligde geride kalan 21 maçta rakip fileleri 41 kez havalandırdı.



GOLLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ ÜÇLÜDEN

Onuachu, Augusto ve Muçi toplamda 33 gol kaydetti. Bu sayı, Trabzonspor'un attığı 41 golün yüzde 80'inden fazlasına karşılık geldi.

ONUACHU GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Cezası ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle üç lig maçında forma giyemeyen Onuachu, dönüşünün ardından skor üretmeyi sürdürdü. Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarında birer gol atan forvet oyuncusu, Samsunspor karşılaşmasında ise iki kez fileleri havalandırarak son üç maçta dört gole ulaştı.

MUÇİ SON HAFTALARDA FORMDA

Ernest Muçi, ligde oynanan son 9 karşılaşmada 9 gol kaydetti. Arnavut futbolcu, son haftalardaki performansıyla takımın skor yüküne katkı sağladı.

AUGUSTO'DAN İLK SEZONDA KATKI

8 OYUNCU GOL SEVİNCİ YAŞADI

Trabzonspor'da bu sezon ligde 8 farklı futbolcu gol attı. Onuachu, Augusto ve Muçi'nin yanı sıra Zubkov 3, Oulai 2 gol kaydetti. Savic, Okay Yokuşlu ve takımdan ayrılan Danylo Sikan da birer kez fileleri havalandırdı.