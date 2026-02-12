Trabzonspor'dan Sörloth planı!

Trabzonspor'un satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kadrosuna kattığı Ernest Muçi, bordo-mavili ekipte istikrarlı bir performans ortaya koydu. Beşiktaş'ta daha çok kanat pozisyonunda görev yapan Arnavut oyuncu, Trabzonspor'da 10 numara rolünde forma şansı buldu.

OPSİYON GÜNDEMDE

Avrupa kulüplerinin de takip ettiği 24 yaşındaki futbolcu için sözleşmede yer alan 8,5 milyon euroluk satın alma maddesinin değerlendirilmesi bekleniyor.

SÖRLOTH MODELİ HATIRLATILDI

Trabzonspor yönetiminin, yüksek bir transfer teklifi gelmesi halinde daha önce Alexander Sörloth transferinde izlenen yönteme benzer bir plan uygulayabileceği ifade edildi. Bordo-mavililer, kiralık olarak forma giyen Sörloth'un Leipzig'e transferi sonrası önemli bir gelir elde etmişti.