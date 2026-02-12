Trabzonspor'dan Sörloth planı!
Sezon başında Beşiktaş’tan kiralanan Ernest Muçi, Trabzonspor formasıyla sergilediği performansla dikkat çekti. Bordo-mavili yönetimin, Arnavut futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor.
Trabzonspor'un satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kadrosuna kattığı Ernest Muçi, bordo-mavili ekipte istikrarlı bir performans ortaya koydu. Beşiktaş'ta daha çok kanat pozisyonunda görev yapan Arnavut oyuncu, Trabzonspor'da 10 numara rolünde forma şansı buldu.
OPSİYON GÜNDEMDE
Avrupa kulüplerinin de takip ettiği 24 yaşındaki futbolcu için sözleşmede yer alan 8,5 milyon euroluk satın alma maddesinin değerlendirilmesi bekleniyor.
SÖRLOTH MODELİ HATIRLATILDI
Trabzonspor yönetiminin, yüksek bir transfer teklifi gelmesi halinde daha önce Alexander Sörloth transferinde izlenen yönteme benzer bir plan uygulayabileceği ifade edildi. Bordo-mavililer, kiralık olarak forma giyen Sörloth'un Leipzig'e transferi sonrası önemli bir gelir elde etmişti.
22 MAÇTA 17 GOLLÜK KATKI
Muçi, Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 22 karşılaşmada 12 gol atarken 5 de asist yaptı. Arnavut futbolcu, hücum hattında Onuachu, Zubkov ve Augusto ile birlikte görev aldı.
HÜCUMDA DÜZENLİ FORMA ŞANSI BULDU
Sezon boyunca farklı hücum varyasyonlarında görev alan Muçi, takımın ofansif organizasyonlarında yer aldı.