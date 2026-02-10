Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov alarmı! Hedef Fenerbahçe derbisi

Trabzonspor sağlık heyeti, Zubkov için özel tedavi ve rehabilitasyon programı hazırlayarak süreci yakından takip ediyor.

Trabzonspor'da sağlık heyeti, Zubkov'u Fenerbahçe maçına hazır hale getirebilmek için yoğun bir program üzerinden ilerliyor. Deneyimli futbolcunun antrenman sürecine dönüş zamanı, sahaya çıkıp çıkamayacağına dair en belirleyici başlık olarak öne çıkıyor.

Oleksandr Zubkov performansıyla en çok katkı veren isimler arasında yer alıyor (AA)

ÖZEL TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI

Teknik direktör Fatih Tekke, Zubkov'un sağlık durumuna ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede Ukraynalı oyuncunun derbide forma giyme ihtimalini "düşük" olarak nitelendirmişti. Ancak bu açıklamanın ardından sağlık ekibi, oyuncu için özel tedavi ve rehabilitasyon programı hazırladı ve süreci yakından takip etmeye başladı.

Bordo-mavili ekipte planlama, oyuncunun iyileşme sürecini kontrollü şekilde yönetmeye odaklanırken, yapılacak kontrollerin sonuçlarına göre ilerleyen günlerde net bir tablo ortaya çıkması bekleniyor.