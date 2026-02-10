Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov alarmı! Hedef Fenerbahçe derbisi
Trabzonspor’un geçtiğimiz hafta Samsunspor ile oynadığı Karadeniz derbisinde sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Oleksandr Zubkov, rotasını hafta sonu oynanacak kritik Fenerbahçe karşılaşmasına çevirdi. Bordo-mavili takımda gözler, Ukraynalı oyuncunun derbiye yetişip yetişmeyeceğine dair yürütülen sağlık sürecine çevrilirken, kulüpte çalışmaların temposu da arttı.
Trabzonspor'da sağlık heyeti, Zubkov'u Fenerbahçe maçına hazır hale getirebilmek için yoğun bir program üzerinden ilerliyor. Deneyimli futbolcunun antrenman sürecine dönüş zamanı, sahaya çıkıp çıkamayacağına dair en belirleyici başlık olarak öne çıkıyor.
ÖZEL TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI
Teknik direktör Fatih Tekke, Zubkov'un sağlık durumuna ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede Ukraynalı oyuncunun derbide forma giyme ihtimalini "düşük" olarak nitelendirmişti. Ancak bu açıklamanın ardından sağlık ekibi, oyuncu için özel tedavi ve rehabilitasyon programı hazırladı ve süreci yakından takip etmeye başladı.
Bordo-mavili ekipte planlama, oyuncunun iyileşme sürecini kontrollü şekilde yönetmeye odaklanırken, yapılacak kontrollerin sonuçlarına göre ilerleyen günlerde net bir tablo ortaya çıkması bekleniyor.
ZUBKOV'UN İSTEĞİ BELİRLEYİCİ OLACAK
Takımını Fenerbahçe karşısında yalnız bırakmak istemeyen Zubkov'un, iyileşme sürecinde son derece istekli olduğu öğrenildi. Oyuncunun sahaya dönme arzusu ve tedavi sürecine gösterdiği yaklaşım, derbi öncesi Trabzonspor cephesinde dikkatle izlenen unsurlar arasında yer alıyor.
KARAR SON KONTROLLER VE MR SONRASI
Zubkov'un Fenerbahçe derbisinde forma giyip giymeyeceği, yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Oyuncunun kendisini iyi hissetmesi halinde kontrol amaçlı MR çekilmesi gündemde bulunuyor. MR sonuçlarına göre sağlık heyeti raporunu sunacak, ardından Fatih Tekke nihai değerlendirmesini yaparak deneiymli kanat oyuncusunun maç kadrosunda yer alıp almayacağına karar verecek.
Şu an için ihtimaller zayıf görünse de oyuncunun isteği Trabzonspor camiasında umutların tamamen kaybolmasına izin vermedi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Transfermarkt verilerine göre Oleksandr Zubkov bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 23 maçta 3 gol atıp 8 de asist yaparken 1666 dakika sahada kaldı.