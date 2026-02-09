Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki hedefi 833 günlük derbi özlemini bitirmek

Hızlı Özet Göster Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 4 Kasım 2023'teki Fenerbahçe deplasmanından bu yana 833 gündür galibiyet alamıyor.

Bordo-mavili takım, üç büyük rakibine karşı ligde oynadığı son 12 maçta 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, bu sezon Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenildi, Galatasaray ile 0-0, Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Ziraat Türkiye Kupası finallerinde Beşiktaş ve Galatasaray'a, Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray'a yenildi.

Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı tüm resmi müsabakalarda oynadığı son 15 maçta 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, 14 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bordo-mavili ekip, bu mücadeleyle birlikte İstanbul'un üç büyük temsilcisine karşı süren 833 günlük galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

Trabzonspor Fenerbahçe karşısında derbi özlemini bitirmek amacında (AA) SON GALİBİYET 4 KASIM 2023'TE GELDİ Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında ligdeki son galibiyetini 4 Kasım 2023'te deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek elde etti. Karadeniz ekibi, bu tarihten sonra söz konusu rakipleri karşısında galibiyet sevinci yaşayamadı. SON 12 LİG MAÇINDA GALİBİYET YOK Bordo-mavililer, üç büyük rakibine karşı ligde oynadığı son 12 karşılaşmada 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi. Bu süreçte oynanan maçlarda Trabzonspor'un savunma ve skor üretimi konularında zorlandığı dikkat çekti.