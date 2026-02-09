Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki hedefi 833 günlük derbi özlemini bitirmek
Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin çok üstüne çıkan Trabzonspor, son olarak Samsunspor'u 3-0 devirerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Bordo mavililer, 22. haftada ağırlayacağı Fenerbahçe ile sezonun en kritik mücadelelerinden birinde galibiyet mücadelesi verecek. Fırtına zaferle sahadan ayrılmanın yanı sıra 833 günlük derbi hasretini bitirmek amacında.
- Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 4 Kasım 2023'teki Fenerbahçe deplasmanından bu yana 833 gündür galibiyet alamıyor.
- Bordo-mavili takım, üç büyük rakibine karşı ligde oynadığı son 12 maçta 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.
- Trabzonspor, bu sezon Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenildi, Galatasaray ile 0-0, Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.
- Karadeniz ekibi, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Ziraat Türkiye Kupası finallerinde Beşiktaş ve Galatasaray'a, Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray'a yenildi.
- Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı tüm resmi müsabakalarda oynadığı son 15 maçta 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, 14 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bordo-mavili ekip, bu mücadeleyle birlikte İstanbul'un üç büyük temsilcisine karşı süren 833 günlük galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.
SON GALİBİYET 4 KASIM 2023'TE GELDİ
Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında ligdeki son galibiyetini 4 Kasım 2023'te deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek elde etti. Karadeniz ekibi, bu tarihten sonra söz konusu rakipleri karşısında galibiyet sevinci yaşayamadı.
SON 12 LİG MAÇINDA GALİBİYET YOK
Bordo-mavililer, üç büyük rakibine karşı ligde oynadığı son 12 karşılaşmada 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi. Bu süreçte oynanan maçlarda Trabzonspor'un savunma ve skor üretimi konularında zorlandığı dikkat çekti.
BÜYÜK MAÇLARDAKİ SONUÇLAR DİKKAT ÇEKİYOR
Trabzonspor, Fenerbahçe galibiyetinin ardından 2023-2024 sezonunda Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Geçen sezon ise Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, Fenerbahçe'ye sahasında 3-2, İstanbul'daki maçlarda Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1 ve evinde Galatasaray'a 2-0 yenildi.
Bu sezon ise Trabzonspor, İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olurken Galatasaray ile deplasmanda 0-0, Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kaldı.
SON BÜYÜK GALİBİYET AVCI DÖNEMİNDE
Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldı. Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunun 11. haftasında İstanbul'da Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek büyük maçlardaki son galibiyetini elde etti.
Bu karşılaşmanın ardından görev yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke dönemlerinde büyük maç galibiyeti yaşanmadı.
KUPA FİNALLERİNDE DE SONUÇ DEĞİŞMEDİ
Trabzonspor, ligde üç büyük rakibi karşısında yaşadığı galibiyet hasretini kupalarda da sonlandıramadı. Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 3-2, geçen sezon ise Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak kupayı kaybetti.
SÜPER KUPA'DA DA GALATASARAY'A KAYBETTİ
Karadeniz ekibi, bu sezon Turkcell Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Gaziantep'te oynanan mücadelede Trabzonspor, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılarak finale yükselme şansını kaybetti.
15 RESMİ MAÇTA GALİBİYET YOK
Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da oynadığı son 15 resmi karşılaşmada 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında bu olumsuz seriyi sonlandırmayı amaçlıyor.