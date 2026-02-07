Samsunspor - Trabzonspor | SÜPER LİG CANLI

TRABZONSPOR SON DÖRT MAÇTA KAZANAMADI

Trabzonspor, Samsunspor ile ligde oynadığı son 4 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo-mavili ekip bu süreçte ikişer beraberlik ve mağlubiyet aldı. Trabzonspor, rakibine deplasmanda 2023-2024 sezonunda 3-1, geçen sezon ise 2-1 mağlup olurken, geçen sezon iç sahada 2-2, bu sezonun ilk yarısında ise 1-1 berabere kaldı.