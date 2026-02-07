Samsunspor - Trabzonspor | SÜPER LİG CANLI
Süper Lig'in 21. haftasında heyecan Karadeniz derbisiyle devam ediyor. Trabzonspor deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor. Bordo mavililer, dört maç sonra kazanıp şampiyonluk iddiasını devam ettirmek amacında. Samsusnpor -Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Trabzonspor, Tüper Lig'de 42 puanla üçüncü sırada yer alırken Samsunspor deplasmanında zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
- Samsunspor, geçen hafta Kasımpaşa galibiyetiyle 7 haftalık kazanamama serisini sonlandırdıktan sonra 30 puanla Trabzonspor karşısında çıkışını devam ettirmek istiyor.
- Trabzonspor'da Edin Višća, Stefan Savić ve Oleksandr Zubkov sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.
- İki takım arasında Samsun'da oynanan 27 lig maçında Samsunspor 10, Trabzonspor 9 galibiyet aldı.
- Trabzonspor, Samsunspor ile ligde oynadığı son 4 karşılaşmada galibiyet alamadı.
Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor.
İLK 11'LER
SAMSUNSPOR:Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Celil Yüksel, Holse, Ntcham, Assoumou, Ndiaye
TRABZONSPOR:Onana, Batagov, Nwaiwu, Lovik, Pina, Folcarelli, Oulai, Mustafa, Muçi, Augusto, Onuachu
SAMSUNSPOR YÜKSELİŞİNİ DERBİYLE SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Kırmızı-beyazlı ekip, ligde geride kalan 20 haftada 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 30 puan topladı. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında elde edilen galibiyetle 7 haftalık kazanamama serisine son veren Samsunspor, Trabzonspor karşısında da sahadan üç puanla ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Samsun temsilcisinde sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin, kritik derbide forma giyemiyor.
TRABZONSPOR ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRME PEŞİNDE
Ligde 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 42 puan toplayan Trabzonspor, haftaya üçüncü sırada girdi. Bordo-mavili ekip, zorlu Samsun deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını korumak istiyor.
Trabzonspor'da Edin Višća, Stefan Savić ve Oleksandr Zubkov, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Bordo-mavili ekipte Ernest Muçi'nin ise 3 sarı kartı bulunuyor.
İLK YARI MÜCADELESİ BERABERE BİTMİŞTİ
İki takım, sezonun ilk yarısında Trabzon'da karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.
KARADENİZ DERBİSİNDE 56. RANDEVU
Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki rekabet, Trabzonspor'un 1974-1975 sezonunda Süper Lig'e yükselmesiyle başladı. Bugüne kadar ligde oynanan 55 maçta bordo-mavili ekip 30 galibiyet elde ederken, Samsunspor 13 kez kazandı. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu süreçte Trabzonspor 98 gol atarken, Samsunspor rakibine 49 golle karşılık verdi.
SAMSUN'DA EV SAHİBİ AVANTAJI DİKKAT ÇEKİYOR
İki takım arasında Samsun'da oynanan 27 lig maçında ev sahibi Samsunspor 10 galibiyet alırken, Trabzonspor 9 kez kazandı. 8 mücadelede ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
TRABZONSPOR SON DÖRT MAÇTA KAZANAMADI
Trabzonspor, Samsunspor ile ligde oynadığı son 4 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo-mavili ekip bu süreçte ikişer beraberlik ve mağlubiyet aldı. Trabzonspor, rakibine deplasmanda 2023-2024 sezonunda 3-1, geçen sezon ise 2-1 mağlup olurken, geçen sezon iç sahada 2-2, bu sezonun ilk yarısında ise 1-1 berabere kaldı.