Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi! Her şey sol kanat için

Yapılan ilk görüşmede Trabzonspor'un Braga'ya 8-9 milyon euro bandında bir teklif sunduğu, Portekiz temsilcisinin ise Horta için 12-13 milyon euro civarında bonservis beklentisi olduğu belirtiliyor. Taraflar arasındaki bu farkın kapanıp kapanmayacağı, transferin kaderini belirleyecek en kritik başlık olarak öne çıkıyor. İlk temasın ardından henüz yeni bir görüşme gerçekleşmediği ifade edilirken, bordo-mavili yönetimin kısa süre içinde revize edilmiş bir teklif sunma ihtimali masada.

Ricardo Horta (REUTERS) OYUNCU CEPHESİ OLUMLU Ricardo Horta'nın Trabzonspor seçeneğine sıcak baktığı ve Türkiye'de forma giymeye olumlu yaklaştığı aktarılan bilgiler arasında. Bu durum, transferde kulüpler arasındaki bonservis pazarlığının belirleyici olacağını gösteriyor. Trabzonspor cephesinin, teknik ekibin raporu doğrultusunda bu transferi bitirmek adına yeni bir hamle yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.