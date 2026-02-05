Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi! Her şey sol kanat için
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kanat hattına tecrübeli ve üretken bir isim kazandırmak için Portekiz pazarına yöneldi. Bordo-mavililerin gündemine gelen son isim ise Braga forması giyen Ricardo Horta oldu. Karadeniz ekibinin, 31 yaşındaki kanat oyuncusu için kulübüyle resmi temaslara başladığı öğrenildi.
Yapılan ilk görüşmede Trabzonspor'un Braga'ya 8-9 milyon euro bandında bir teklif sunduğu, Portekiz temsilcisinin ise Horta için 12-13 milyon euro civarında bonservis beklentisi olduğu belirtiliyor. Taraflar arasındaki bu farkın kapanıp kapanmayacağı, transferin kaderini belirleyecek en kritik başlık olarak öne çıkıyor. İlk temasın ardından henüz yeni bir görüşme gerçekleşmediği ifade edilirken, bordo-mavili yönetimin kısa süre içinde revize edilmiş bir teklif sunma ihtimali masada.
OYUNCU CEPHESİ OLUMLU
Ricardo Horta'nın Trabzonspor seçeneğine sıcak baktığı ve Türkiye'de forma giymeye olumlu yaklaştığı aktarılan bilgiler arasında. Bu durum, transferde kulüpler arasındaki bonservis pazarlığının belirleyici olacağını gösteriyor. Trabzonspor cephesinin, teknik ekibin raporu doğrultusunda bu transferi bitirmek adına yeni bir hamle yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Benfica altyapısından yetişen ve kariyerinde Vitoria ile Malaga formaları da giyen Horta, son yıllarda Braga'nın en istikrarlı hücum oyuncularından biri olarak öne çıktı. Bu sezon 37 resmi maçta 12 gol ve 12 asistlik katkı sağlayan deneyimli futbolcu, hem skor üretimi hem de oyun içi liderliğiyle dikkat çekiyor. Trabzonspor'un kanat rotasyonuna kalite ve tecrübe katma hedefi doğrultusunda Horta transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.