Trabzonspor Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya'yı gönderdi! İşte KAP'a bildirilen bonservis
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattğı Kazeem Olaigbe'yi Konyaspor'a kiraladı. Kadroda düşünülmeyen Rayyan Baniya da aynı takıma transfer oldu. Bordo mavililer, Belçikalı futbolcudan opsiyon kullanılması halinde kazanacağı ücreti KAP'a açıkladı.
Olaigbe için yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Kazeem Aderemi J. Olaigbe'nin, Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Konyaspor Kulübü, Kulübümüze, geçici transfer bedeli olarak KDV dahil 3.020.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, Konyaspor Kulübü, satın alma opsiyonunu kullanması halinde, ön satın alım hakkı Kulübümüze ait olmak üzere, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin %50'sini, Kulübümüze ödeyecektir. Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Konyaspor Kulübü tarafından karşılanacaktır." denildi.
Rayyan Baniya konusunda ise;"Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya'nın, Konyaspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.