Trabzonspor'dan Oleksandr Zubkov için sakatlık açıklaması

Son haftalarda gösterdiği performansın ardından Antalyaspor deplasmanında sakatlanan Oleksandr Zubkov, maça devam edememişti. Deneiymli futbolcunun durumu merak konusuydu ve Trabzonspor'dan açıklama geldi.

Bordo mavililer, resmi internet siteisnden şu ifadelere yer verdi; "Süper Lig'in 20. haftasında oynadığımız Hesapcom Antalyaspor maçında, sol alt baldır kas grubunda ağrı hissetmesi üzerine oyundan çıkan oyuncumuz Oleksandr Zubkov'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."