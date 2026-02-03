Trabzonspor'da transfer için sürpriz harekat! Sol kanatta aranan isim bulundu

Trabzonspor'un gündemine yeni giren bir isim de Mikey Johnston oldu. 26 yaşındaki futbolcunun kulübü West Bromwich Albion ile görüşmelere başlandı. Kariyerinde Celtic forması da terleten deneyimli kanat oyuncusu aynı zamanda skorer kimliği ile de dikkat çekiyor.

Mikey Johnston, Celtic'te çok sayıda kupa kazandı (Celtic)

11 GOLDE ADI VAR

Johnston bu sezon WBA için 31 kez sahada yer alırken 2 gol atıp 9 kez de arkadaşlarına servis yaptı. Kariyerinde ise 7 İskoçya ligi, 4 İskoçya Kupası ve 3 İskoçya Lig Kupası zaferi bulunuyor.