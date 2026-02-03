Trabzonspor'da transfer için sürpriz harekat! Sol kanatta aranan isim bulundu
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo mavililer uzun süredir kadrosuna katmak istediği sol kanat pozisyonu için iki yıldızı belirledi. Aral Şimşir ve Mikey Johnston'un kulüpleriyle görüşmeler başladı. 6 Şubat'a kadar imza attırılmak isteniyor.
Ara transfer döneminde Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik ve Umut Nayir takviyeleri yapan Trabzonspor'da sıra sol kanat bölgesine geldi. Bir süredir bu pozisyonda oyuncu izleyen ve görüşmelerde bulunan yönetim, istediği sonucu elde edemedi ancak tescil döneminin sonuna doğru adeta gaza basıldı.
ARAL ŞİMŞİR DÜNDEN RAZI
Bordo mavili ekip, uzun zamandır gündeminde bulunan Arap Şimşir'in bonservisini alabilmek adına kulübüyle temaslarını yoğunlaştırdı. FC Midtjylland'ın 12 milyon eurodan açtığı pazarlık kapısında inadının kırılması adına mesai harcanıyor. Oyuncu tarafında ise herhangi bir sorun bulunmuyor.
PERFORMANSI PARMAK ISIRTIYOR
Bu sezon Danimarka temsilcisinin formasını 35 karşılaşmada terleten Aral Şimşir, 9 kez ağları sarsıp 15 de asist yaparak toplamda 24 defa tabelanın değişmesini sağladı.
MIKEY JOHNSTON BOMBASI
Trabzonspor'un gündemine yeni giren bir isim de Mikey Johnston oldu. 26 yaşındaki futbolcunun kulübü West Bromwich Albion ile görüşmelere başlandı. Kariyerinde Celtic forması da terleten deneyimli kanat oyuncusu aynı zamanda skorer kimliği ile de dikkat çekiyor.
11 GOLDE ADI VAR
Johnston bu sezon WBA için 31 kez sahada yer alırken 2 gol atıp 9 kez de arkadaşlarına servis yaptı. Kariyerinde ise 7 İskoçya ligi, 4 İskoçya Kupası ve 3 İskoçya Lig Kupası zaferi bulunuyor.
İNGİLİZLER KALACAĞINI DÜŞÜNÜYOR
Ada basınında çıkan haberlere gör Mikey Johnston, kulübünün içinde bulunduğu zor durumdan yararlanarak takımdan ayrılıp ihanet etmek istemiyor. WBA, 24 takımlı Championshipte 32 puanla 21. basamakta yer alıyor.