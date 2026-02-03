Trabzonspor - Fethiyespor | Ziraat Türkiye Kupası CANLI
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer alan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da zirveyi hedefliyor. Bordo mavililer, 3. hafta maçında Fethiyespor'u ağırlıyor. Fırtına karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak taraftarını sevindirmek ve Samsunspor randevusu öncesinde moral bulmak amacında. A Spor'dan canlı yayınlanan maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. maçında Fethiyespor ile kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Ahmet Doğan, Okay, Benjamin, Nwakaeme, Muçi, Ozan, Lovik, Umut, Mustafa, Nwaiwu, Felipe
FETHİYESPOR:Arda, Raşit, Ramazan, Şahan, Berkay Can, Onur, Cihan, İrfan, Uğur, Melih, Muhammet
HEDEF LİDERLİK
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. haftasında kendi taraftarı önünde Fethiyespor'u ağırlıyor. A Grubu'nda zirve hesapları yapan ve gruptan lider çıkmayı hedefleyen Fırtına, Fethiyespor engelini kayıpsız geçerek moral depolamak istiyor.
KÖTÜ BAŞLADI FARK ATTI
Kupa serüvenine bu sezon da iddialı başlayan ancak A Grubu'nda ilk karşılaşmada şok bir skor alan Trabzonspor, Fethiyespor karşısında hata yapmak istemiyor. Gruptaki ilk maçında sahasında Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak taraftarını üzen bordo-mavililer, bu yenilginin telafisini deplasmanda yaptı. İstanbulspor deplasmanında adeta gol olup yağan ve sahadan 6-1'lik görkemli bir galibiyetle ayrılan Karadeniz devi, üzerindeki ölü toprağını attı. Grupta şu ana kadar topladığı 3 puanla iddiasını sürdüren Trabzonspor, Fethiyespor maçını kazanarak gruptaki konumunu sağlamlaştırmayı ve üst tura yükselme yolunda dev bir adım atmayı planlıyor.
503 GOLÜ VAR
Bordo-mavili kulüp, hakemin ilk düdüğüyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası tarihinde 291. resmi maçında mücadele veriyor. Geride kalan 290 karşılaşmalık dev serüvende önemli istatistikler elde eden Trabzonspor, 175 galibiyet aldı. Bu süreçte 54 kez sahadan beraberlikle ayrılan Fırtına, 61 maçta ise mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. Hücum hattındaki etkinliğiyle kupa tarihine damga vuran Trabzonspor, rakip fileleri tam 503 kez havalandırarak "Gol Makinesi" kimliğini sahaya yansıttı. Bordo-mavililer, bu süreçte kalesinde ise 234 gol gördü.
9 KEZ KAZANDI
Ziraat Türkiye Kupası denildiğinde akla gelen ilk takımlardan biri olan Trabzonspor, bu organizasyondaki başarılarıyla "Kupa Beyi" unvanını sonuna kadar hak ediyor. Bugüne kadar kupada tam 17 kez final oynama başarısı gösteren Karadeniz temsilcisi, bu finallerin 9'unda mutlu sona ulaşarak kupayı müzesine götürdü. Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından Türkiye Kupası'nı en çok kazanan üçüncü takım konumunda bulunuyor.
ÖNEMLİ ZAFERLER
Trabzonspor'un kupa zaferleri, Türk futbol tarihinin en çekişmeli ve heyecanlı finallerine sahne oldu. Bordo-mavililer, 1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında Beşiktaş'ı, 1977-1978'de Adana Demirspor'u, 1991-1992'de Bursaspor'u, 1994-1995'te ezeli rakibi Galatasaray'ı devirerek kupaya uzandı. Yakın tarihte ise 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Gençlerbirliği'ni, 2009-2010'da Fenerbahçe'yi ve son olarak 2019-2020 sezonunda Alanyaspor'u mağlup ederek müzesini zenginleştirdi.
SON 2 FİNALİ KAYBETTİ
Tarihi başarılarla dolu kupa mazisine rağmen Trabzonspor, son yıllarda finalde kaybettiği kupaların üzüntüsünü yaşıyor. Özellikle 2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile oynanan ve nefesleri kesen final mücadelesini 3-2 kaybeden bordo-mavililer, kupanın kıyısından dönmüştü. Bir önceki sezonda ise Galatasaray'a karşı finalde 3-0'lık mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, bu sezon şeytanın bacağını kırmak ve 10. kez Türkiye Kupası'nı Trabzon'a getirmek için Fethiyespor maçını bir basamak olarak görüyor.
ZTK'DA 3. HAFTA PROGRAMI
3 ŞUBAT 2026 SALI
20:30 TRABZONSPOR - FETHİYESPOR
4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA
13:00 BOLUSPOR - ALANYASPOR
15:30 FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR
18:00 GENÇLERBİRLİĞİ - EYÜPSPOR
20:30 GALATASARAY - İSTANBULSPOR
5 ŞUABT 2026 PERŞEMBE
13:00 KEÇİÖRENGÜCÜ - GAZİANTEP FK
15:30 KONYASPOR - ALİAĞA FUTBOL
18:00 KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ
20:30 FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR