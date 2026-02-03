Trabzonspor - Fethiyespor | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Fatih Tekke (AA) KÖTÜ BAŞLADI FARK ATTI Kupa serüvenine bu sezon da iddialı başlayan ancak A Grubu'nda ilk karşılaşmada şok bir skor alan Trabzonspor, Fethiyespor karşısında hata yapmak istemiyor. Gruptaki ilk maçında sahasında Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak taraftarını üzen bordo-mavililer, bu yenilginin telafisini deplasmanda yaptı. İstanbulspor deplasmanında adeta gol olup yağan ve sahadan 6-1'lik görkemli bir galibiyetle ayrılan Karadeniz devi, üzerindeki ölü toprağını attı. Grupta şu ana kadar topladığı 3 puanla iddiasını sürdüren Trabzonspor, Fethiyespor maçını kazanarak gruptaki konumunu sağlamlaştırmayı ve üst tura yükselme yolunda dev bir adım atmayı planlıyor.

Trabzonspor ilk maçında Alanyaspor'a 1-0 yenildi (AA) 503 GOLÜ VAR Bordo-mavili kulüp, hakemin ilk düdüğüyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası tarihinde 291. resmi maçında mücadele veriyor. Geride kalan 290 karşılaşmalık dev serüvende önemli istatistikler elde eden Trabzonspor, 175 galibiyet aldı. Bu süreçte 54 kez sahadan beraberlikle ayrılan Fırtına, 61 maçta ise mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. Hücum hattındaki etkinliğiyle kupa tarihine damga vuran Trabzonspor, rakip fileleri tam 503 kez havalandırarak "Gol Makinesi" kimliğini sahaya yansıttı. Bordo-mavililer, bu süreçte kalesinde ise 234 gol gördü.

Trabzonspor, 2. hafta mücadelesinde İstanbulspor'u 6-1 yendi (AA) 9 KEZ KAZANDI Ziraat Türkiye Kupası denildiğinde akla gelen ilk takımlardan biri olan Trabzonspor, bu organizasyondaki başarılarıyla "Kupa Beyi" unvanını sonuna kadar hak ediyor. Bugüne kadar kupada tam 17 kez final oynama başarısı gösteren Karadeniz temsilcisi, bu finallerin 9'unda mutlu sona ulaşarak kupayı müzesine götürdü. Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından Türkiye Kupası'nı en çok kazanan üçüncü takım konumunda bulunuyor.

Umut Nayir, Trabzonspor formasını ilk kez ligdeki Antalyaspor maçında giydi (AA) ÖNEMLİ ZAFERLER Trabzonspor'un kupa zaferleri, Türk futbol tarihinin en çekişmeli ve heyecanlı finallerine sahne oldu. Bordo-mavililer, 1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında Beşiktaş'ı, 1977-1978'de Adana Demirspor'u, 1991-1992'de Bursaspor'u, 1994-1995'te ezeli rakibi Galatasaray'ı devirerek kupaya uzandı. Yakın tarihte ise 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Gençlerbirliği'ni, 2009-2010'da Fenerbahçe'yi ve son olarak 2019-2020 sezonunda Alanyaspor'u mağlup ederek müzesini zenginleştirdi.