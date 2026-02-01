Daniel Karlsbakk Trabzonspor'dan haber bekliyor
Bordo-Mavililer, Sarpsborg’un 22 yaşındaki golcüsü Daniel Karlsbakk ve kulübüyle anlaştı. Norveçli golcü, Trabzonspor’un hamlesine odaklandı.
TRABZONSPOR'DA transfer yaşanan belirsizlik devam ediyor. Transfer sezonun bitimine 6 gün gibi az bir süre kalmasına rağmen yabancı kontenjanı dolu olan ve bu sorunu aşmakta zorlanan Trabzonspor, bir süre önce prensip anlaşmasına vardığı Norveçli golcü Daniel Karlsbakk'i bekletmeye devam ediyor.
Şu an hala 16 yabancı oyuncusu bulunan Trabzonspor, Edin Visca'nın sözleşmesini askıya alarak bu sayıyı 15'e düşürecek. Ardından Olaigbe'nin Konyaspor'a transferinin kesinleşmesi durumunda bu sayı 14'e düşecek. Ancak Trabzonspor, Karlsbakk'ı açıklayabilmek için kadrodan bir yabancı oyuncu daha göndermek zorunda. 22 yaşındaki Norveçli yıldız golcü de Trabzonspor'dan haber bekliyor. Burada gözler Anthony Nwakaeme, Savic ve Bouchouari'ye çevrilmiş durumda.
Ayrıca Karlsbakk dışında sol kanat ve orta sahaya da oyuncu bakan Trabzonspor yönetim kurulunu oldukça zorlu bir süreç bekliyor. Kalan 6 gün içerisinde bir yandan oyuncularla yolların ayrılması bir yandan da transfer yapılması için çaba harcanacak.