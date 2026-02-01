Daniel Karlsbakk Trabzonspor'dan haber bekliyor

TRABZONSPOR'DA transfer yaşanan belirsizlik devam ediyor. Transfer sezonun bitimine 6 gün gibi az bir süre kalmasına rağmen yabancı kontenjanı dolu olan ve bu sorunu aşmakta zorlanan Trabzonspor, bir süre önce prensip anlaşmasına vardığı Norveçli golcü Daniel Karlsbakk'i bekletmeye devam ediyor.

Daniel Karlsbakk Şu an hala 16 yabancı oyuncusu bulunan Trabzonspor, Edin Visca'nın sözleşmesini askıya alarak bu sayıyı 15'e düşürecek. Ardından Olaigbe'nin Konyaspor'a transferinin kesinleşmesi durumunda bu sayı 14'e düşecek. Ancak Trabzonspor, Karlsbakk'ı açıklayabilmek için kadrodan bir yabancı oyuncu daha göndermek zorunda. 22 yaşındaki Norveçli yıldız golcü de Trabzonspor'dan haber bekliyor. Burada gözler Anthony Nwakaeme, Savic ve Bouchouari'ye çevrilmiş durumda.