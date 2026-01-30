PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov şoku! Yıldız futbolcu sakatlandı

Trabzonspor, Süper Lig'de Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililerin Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zubkov, yaşadığı sakatlık sonrasında maça devam edemedi.


Süper Lig'in dev ekiplerinden Trabzonspor, Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Mücadelenin 67. dakikasında Oulai'nin pasına hareketlenen Oleksandr Zubkov sakatlandı ve değişiklik istedi.

Ukraynalı futbolcunun yerine Umut Nayir ilk kez bordo mavili formayı giydi.

