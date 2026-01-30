Antalyaspor maçı öncesi Trabzonspor'un otobüsüne taşlı saldırı! 2 kişi gözaltında
Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildi. Bordo mavili kulüpten olayla ilgili olarak açıklama geldi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.
Trabzonspor otobüsü, Antalyaspor karşılaşması öncesinde taşlı saldırıya uğradı.
Olay hakkında açıklama yapan bordo mavililer, sert tepki göstererek;
"Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından, bu kez de Hesapcom Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir.
Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır.
Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz."ifadelerine yer verdi.
"KÜÇÜK BİR ÇOCUK TAŞ ATTI"
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de konuyla ilgili maç öncesinde açıklama yaptı. Tekke, yaptığı açıklamada "Çocuğun bir tanesi, küçük bir çocuk, taş attı o kadar. Tabii çocuklara da biraz dikkat etmek lazım. Büyütülecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.