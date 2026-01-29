Trabzonspor Umut Nayir transferi için Konyaspor ile anlaştı!





ANLAŞMA SAĞLANDI



A Spor'un haberine göre, Yapılan temasların ardından taraflar anlaşmaya vardı. Trabzonspor ile Konyaspor arasında Umut Nayir'in transferi konusunda mutabakat sağlandı. Anlaşma kapsamında Olaigbe ve Baniya Konyaspor'a transfer olacak.



SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 50 PAY



Öte yandan Konyaspor'un, iki oyuncu için Trabzonspor'a bonservis bedeli ödeyeceği ve ayrıca futbolcuların bir sonraki satışından yüzde 50 pay vereceği ifade edildi.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler