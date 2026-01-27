Trabzonspor'da 70 milyon euro'luk dev plan

Trabzonspor , transferleri gündeme gelen iki futbolcusundan 70 milyon euro bekliyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, şampiyonluk yarışının bu kadar içindeyken güç kaybetmemek adına Arseniy Batagov ve Christ Oulai'yi ara transferde satmama kararı aldı.





Bordo mavili ekip, Dünya Kupası sonrası iki yıldızdan 70 milyon Euro gelir hedefliyor.



Batagov için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth 25 milyon Euro ödemeye hazırdı. Galatasaray'ın da Oulai için yaptığı 25 milyon Euro bonservis bedeli artı Ahmed Kutucu teklifi kabul görmedi.