Trabzonspor'dan zirveye kanca!
Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, puanını 41'e yükselterek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Ligin ikinci yarısına 2'de 2 yaparak başlayan Bordo-mavililer, bu galibiyetle lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirdi.
Bordo-mavililer, bu galibiyetle lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirdi. Papara Park'ta oynanan karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan Trabzonspor, aldığı galibiyetle hem iç sahadaki üstünlüğünü sürdürdü hem de üst sıralardaki yerini korudu.
KASIMPAŞA'YA KARŞI İKİNCİ GALİBİYET
Trabzonspor, Kasımpaşa'yı bu sezon Süper Lig'de ikinci kez mağlup etti. Bordo mavililer, rakibini ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0, ikinci yarıda ise sahasında 2-1 yenerek 2021/22 sezonundan bu yana ilk kez Kasımpaşa'ya karşı bir sezonda iki lig galibiyeti elde etti.