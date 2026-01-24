Trabzonspor'dan Galatasaray'a Christ Inao Oulai yanıtı! "Kendinizi bu kadar paralamayın"
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabznspor, yıldız futbolcusu Christ Inao Oulai'nin Galatasaray'a transferi hakkında flaş bir paylaşımda bulundu. Bordo mavililer, sarı kırmızılı ekibe "Kendinizi bu kadar paralamayın" dedi.
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Christ Inao Oulai, transferin de gündemine oturdu. Galatasaray'ın teklife bulunduğu ancak Karadeniz temsilcisinin reddettiği Fildişili futbolcu hakkında bir paylaşım yapıldı.
Fırtına'nın X hesabından, Galatasaray'ın 42 numaralı maç önü fotoğrafını alıntılanarak; "Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir" ifadelerine yer verildi.
Fotoğraf alanına ise 19 yaşındaki orta sahanın elleri kulaklarında ve dili dışarıda olan fotoğrafı eklendi.