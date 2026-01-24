Spor yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Fatih Tekke baktı ki planlar tutmadı!

İkinci yarıya başlarken Onuachu'yu oyuna almak zorunda kaldı.

Olaigbe kenara geldi.

Onuachu, girer girmez harika bir gol attı, ne kadar büyük bir golcü olduğunu gösterdi ve ligde 12 gole ulaştı. Bu güzel gol bile Trabzonspor tribünlerini ateşleyemedi!

Nesi var bu tribünlerin, neden böyle bir türlü çözemedim!

Bu arada Nwaiwu'nun savunma performansını beğendim. Çok topla buluştu. Geriden oyun kurdu, bekine yardım etti, etkili kademelere girdi.

Her maç daha iyiye gidiyor. En önemlisi de Batagov'u rahatlattı.

Mathias Lovik öne doğru oynayan bir sol bek. Oysa oyunun bir de savunma tarafı var.

Diabate'nin attığı golde ortalarda yoktu, çok gerilerde kaldı Lovik.

İlk maçıydı acımasız olmamak lazım. Ama etkisizdi.

Batagov da bu kadar rahat vuruş şansı vermemeliydi Kasımpaşalı oyuncuya.

Skora denge geldikten sonra Trabzonspor daha hızlı oynamalıydı.

Maç boyunca önde çoğalamayan bir Trabzonspor izledik.

Ama oyunun son bölümde Zubkov öyle bir gol attı ki… Bir anda gözlerimizin pası silindi. Sezonun en güzel gollerinden birini attı Trabzonspor'un cesur yüreği!

Trabzonspor belki iyi oynamadı ama kazanmasını bildi. Zirve yarışının içinde bir Trabzonspor var ortada!

Peki taraftar nerede!

REHA KAPSAL - ÖZGÜVEN! Bordo mavililer, yener ve yenilir skordan bağımsız iç sahada böyle temposuz, isteksiz ve agresif olmayan görüntü vermesi doğru değil. Rakip hissedecek ve de hissettireceksin Trabzon'dan çıkış olmadığını. Geçmişteki başarılı kadroların en büyük özelliği buydu ve kulüpün DNA'sında zaten var. Onun için bunu unutmamak ve de başarılı olmak için unutturmamak gerekiyor. Bunu da sanırım Fatih hoca herkesten çok daha iyi biliyor. İlk devrede ne kadar bordo mavililerin etkisiz olduğunun özetini sanırım bu veriler çok iyi anlatıyor; % 62 topla oynayıp rakip ceza sahası içinde 5 kere topla buluşup, 8 şut atıp, bunların 1 tanesinin yalnız rakip ceza sahası içinde olması. Maç planı, organizasyon ve üretkenliğin ne kadar yetersiz olduğunun net göstergesi.

İkinci yarı tabii ki bu oyun Onuachu'yu çağrıyordu ve onunla beraber diğer tecrübeli isim olan Zubkov'un sorumluluk alması bekleniyordu. Nitekim ikisi de farkını gösterip alınan 3 puanda büyük pay sahibi oldular. Oulai iyi oyuncu ama gol ve asist olarak takımına daha fazla katkı vermesi lazım. Yeni iki savunmacının Nwaiwu ve Lovik'in, performansını değerlendirmek için biraz zamana ihtiyaç var gibi görünüyor.