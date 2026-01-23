Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI
Trendyol Süper Lig'in 19. haftası Trabzon'da açılıyor. Aldığı sonuçlarla zirve grubunda mücadele veren Trabzonspor, Papara Park'ta Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Bordo mavililerin tek hedefi kazanarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla da olsa ikiye indirmek ve taraftarını sevindirmek. Trabzonspor - Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Trabzonspor, Papara Park'ta Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor:Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Tim Jabol, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Felipe Augusto.
Kasımpaşa:Gianniotis, Winck, Bacao, Opoku, Frimpong, Kerem, İrfan Can, Ben Ouanes, Diabate, Fall, Gueye.
TRABZONSPOR ÜSTÜN
İki takım arasında ligde oynanan 33 maçın 15'ini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 8 kez mağlup ederken, taraflar 10 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 58 kez havalandırırken, Kasımpaşa 42 golle karşılık verdi.
TRABZON'DAKİ MAÇLAR
Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile oynadığı 16 karşılaşmanın 8'ini kazandı. Bordo-mavililer 4 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılırken, 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Karadeniz ekibi, iç sahada oynanan bu maçlarda 29 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.
SON 7 LİG MAÇINDA DENGE VAR
İki takım arasında son yıllarda oynanan karşılaşmalarda dengeli bir tablo ortaya çıktı.
Son 4 sezonda oynanan 7 lig maçının 2'sini Kasımpaşa kazanırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor ise 2 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Kasımpaşa, 2022-2023 sezonunda deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini sahasında 2-0 mağlup etti. 2023-2024 sezonunda Trabzon'daki maçı İstanbul temsilcisi 3-2 kazanırken, İstanbul'daki karşılaşmada Trabzonspor sahadan 5-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı.
Geçen sezon Papara Park'ta oynanan mücadele 2-2, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi. Bu sezon İstanbul'da oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazandı.