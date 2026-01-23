Anthony Nwakaeme'den geleceği hakkında açıklama! "Ne olacağını bilemezsiniz"
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Papara Park’ta Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da, maçın ardından Anthony Nwakaeme açıklamalarda bulundu.
Bordo-mavili takım adına alınan üç puanın önemine değinen Nwakaeme, galibiyetin şehir ve camia üzerindeki etkisini vurguladı. Tecrübeli oyuncu,
"Kazandık, mutluyuz. Takım mutlu, Trabzon mutlu. 3 puanı aldığımız zaman biz de çok mutlu oluyoruz, şehrimiz de mutlu oluyor." ifadelerini kullandı.
GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU
Maç sonrası hakkında çıkan transfer ve ayrılık iddialarına da değinen Nwakaeme, geleceğine dair net kararın kulüp yönetimi tarafından verileceğini belirtti. Deneyimli futbolcu açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Hâlâ sağlıklıyım, oynayabiliyorum, koşabiliyorum ama futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Burada kararları hocamız ve başkanımız verecek. Günün sonunda ne olacaksa olsun, kalsam da gitsem de hep birlikte göreceğiz."