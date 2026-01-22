Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi





TEKNİK HEYET DE OLUMLU



Trabzonspor teknik heyetinin de Dele-Bashiru'yu beğendiği ve oyuncunun Türkiye kariyerindeki performansını göz önünde bulundurarak transferde ısrarcı olunduğu belirtildi. Bordo-mavililerin, kısa süre içinde Lazio'nun kapısını resmi teklifle çalmaya hazırlandığı ifade edildi.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler