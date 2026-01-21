Trabzonspor'a Wagner Pina için Brezilya'dan teklif
Trabzonspor'un sağ beki Wagner Pina, Brezilya'nın köklü kulübü Vasco da Gama'nın radarına girdi. 23 yaşındaki futbolcu için resmi temaslar başladı. Transferde son sözü bordo-mavili yönetim söyleyecek
Trabzonspor'un sağ beki Wagner Pina için Güney Amerika'dan ciddi bir talip çıktı.
Brezilya Seri A ekibi Vasco da Gama, Yeşil Burun Adaları milli takımı formasını da terleten sağ beki kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı.
İLK PLAN; SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMAK
Brezilya ekibinin sunduğu ilk plan; 23 yaşındaki savunmacıyı bir sezonluk satın alma opsiyonuyla kiralamak.
TRABZONSPOR'UN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK
Henüz başlangıç aşamasında olan görüşmelerde Trabzonspor'un tavrı belirleyici olacak.
SATIŞ LİSTESİNDE DEĞİL
2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu satış listesinde yer almıyor.