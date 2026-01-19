Trabzonspor'da Lovik transferinde mutlu son!

Süper Lig'in 18.haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer sol bek transferinde mutlu sona ulaştı.



Trabzonspor, İtalya Serie A'da Parma forması giyen Norveçli sol bek Mathias Lovik'in transferi için prensip anlaşmasına vardı. Lovik, salı günü şehre gelecek.



Karadeniz devinin, Serie A ekibi ile genç savunma oyuncusu için 3 milyon euro'ya anlaştığı belirtildi. 1.83 boyundaki futbolcu, sağ bekte ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.



Lovik'in Türkiye'ye getirilip sağlık kontrolünden geçirilmesi ve 4.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.





BU SEZON LİGDE 9 MAÇTA OYNADI



Bu sezon Serie A'da 9 (472 dakika), İtalya Kupası'nda 3, (270 dakika 1 asist) ve Konferans Ligi'nde 5 maçta (270 dakika forma giyen Lovik, Norveç U21'de de 7 kez ter döktü. Kendini hem savunmada hem hücumda geliştiren, sol bek olarak iki yönlü katkı verebilecek genç futbolcuya scout ekibi onay verdikten sonra hamle yapıldı.



Serie A seviyesine uyum sürecinde olsa da genç yaşına rağmen tecrübe kazandı ve potansiyeli yüksek bir profil çiziyor. Günün Manşetleri Tüm Manşetler