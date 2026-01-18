Trabzonspor'da bir transfer daha tamam! Mathias Lovik şehre geliyor

Uzun süredir sol bek arayışında bulunan Trabzonspor, muradına eriyor. Yönetim, görüşmelerde bulunduğu Parma ile anlaşmaya vardı ve ardından da Mathias Lovik için de menajeriyle el sıkıştı.

22 yaşındaki Norveçli futbolcunun 20 Ocak Salı günü Trabzon'a gelmesi ve sözleşme imzalaması bekleniyor.