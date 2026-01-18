Trabzonspor'da bir transfer daha tamam! Mathias Lovik şehre geliyor
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'nun ardından bir transferi daha bitiriyor. Bordo mavililer, Parma'da forma giyen 22 yaşındaki Mathias Lovik'i Trabzon'a getirecek.
Uzun süredir sol bek arayışında bulunan Trabzonspor, muradına eriyor. Yönetim, görüşmelerde bulunduğu Parma ile anlaşmaya vardı ve ardından da Mathias Lovik için de menajeriyle el sıkıştı.
22 yaşındaki Norveçli futbolcunun 20 Ocak Salı günü Trabzon'a gelmesi ve sözleşme imzalaması bekleniyor.
BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO
Yetiştiği Molde'den 6 milyon euro karşılığında Parma'nın yolunu tutan Mathias Lovik, burada beklentileri karşılayamadı. İtalyan ekibinden ayrılmaya karar verdikten sonra devreye giren Fırtına'nın bu bonservisin yarısını ödeyeceği öğrenildi.