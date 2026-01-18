Maç sonrası gergin anlar! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a saldırı girişimi
Süper Lig’de oynanan Trabzonspor maçının ardından Kocaelispor taraftarlarının Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’a yönelik saldırı girişiminde bulunduğu öğrenildi.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u geriye düştüğü maçta son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından stadyum çevresinde gerginlik yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaelisporlu bazı taraftarlar Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a saldırı girişiminde bulundu. Yaşanan olaylar üzerine güvenlik güçleri hızla müdahale etti.
GÜVENLİK EKİPLERİ ÇEMBER OLUŞTURDU
Başkan Ertuğrul Doğan'ın bulunduğu araç, polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alındı ve bölgeden güvenli şekilde uzaklaştırıldı. Olaylar sırasında çıkan arbedede bazı saldırganların tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olaylar kısa sürede kontrol altına alınırken, stadyum çevresinde güvenlik çemberi genişletildi.