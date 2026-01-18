Maç sonrası gergin anlar! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a saldırı girişimi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor , deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor 'u geriye düştüğü maçta son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından stadyum çevresinde gerginlik yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaelisporlu bazı taraftarlar Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a saldırı girişiminde bulundu. Yaşanan olaylar üzerine güvenlik güçleri hızla müdahale etti.