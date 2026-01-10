Chibuike Nwaiwu'dan transfer açıklaması! "Sadece futbola odaklandım"
Trabzonspor’un yeni transferi Chibuike Nwaiwu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Nijeryalı stoper, bordo-mavili kulübe imza atmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Transferinin doğru bir karar olduğunu dile getirdi.
Sözlerine Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başlayan Nwaiwu, Trabzonspor'daki ilk günlerinden memnun olduğunu söyledi. Takım arkadaşları, teknik ekip ve kulüp çalışanlarıyla tanışmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan genç savunmacı, kendisini kısa sürede bu ailenin bir parçası gibi hissettiğini dile getirdi.
TRABZONSPOR'U TERCİH ETME NEDENİ
Transfer tercihine ilişkin konuşan Nwaiwu, Trabzonspor'un uzun süredir sevdiği takımlardan biri olduğunu belirtti. Türkiye ligini yakından takip ettiğini söyleyen Nijeryalı futbolcu, Trabzonspor'un kariyeri ve hedefleri açısından kendisine önemli fırsatlar sunabilecek bir kulüp olduğunu düşündüğü için bu tercihi yaptığını ifade etti.
"AGRESİF AMA DENGELİ BİR OYUNCUYUM"
Kendisini hem saha içinde hem de saha dışında tanımlayan Chibuike Nwaiwu, yardım etmeyi seven bir karaktere sahip olduğunu söyledi. Ülkesindeki insanlara destek olmanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayan stoper, oyun tarzını ise agresif ama gereksiz risk almadan takım için en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncu olarak tanımladı.
BATAGOV'A ÖVGÜ
Takım arkadaşı Arseniy Batagov hakkında da değerlendirmelerde bulunan Nwaiwu, Batagov'un potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve son derece kaliteli bir futbolcu olduğunu söyledi. Birlikte sahada başarılı işler yapabileceklerine inandığını belirtti.
LİGDEKİ FORVETLER VE REKABET
Süper Lig'deki forvetler hakkında gelen soruya yanıt veren Nwaiwu, ligde çok iyi hücum oyuncularının bulunduğunu dile getirdi. Kendisinin önceliğinin sahaya odaklanmak ve teknik direktörün taleplerini en iyi şekilde yerine getirmek olduğunu vurguladı.
"ONUACHU'YU BİR AĞABEY GİBİ GÖRÜYORUM"
Takım arkadaşları Paul Onuachu ve Anthony Nwakaeme hakkında da konuşan Nwaiwu, Onuachu'yu bir ağabey gibi gördüğünü söyledi. Trabzon'a gelmeden önce Onuachu ile görüştüğünü ve kulüp ile şehir hakkında çok olumlu bilgiler aldığını belirtti. Nwakaeme'nin ise ilk günden itibaren kendisine sıcak davrandığını ve onunla aynı takımda olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
"TRABZONSPOR'A GELMEK DOĞRU BİR KARARDI"
Açıklamalarını değerlendirme ile noktalayan Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor'a transferinin kariyeri adına önemli ve doğru bir adım olduğunu söyledi. Transfer sürecini menajerine bıraktığını ve tamamen futbola odaklandığını belirten Nijeryalı savunmacı, bordo-mavili kulübe gelişinin ne kadar doğru bir karar olduğunu kısa sürede gördüğünü sözlerine ekledi.