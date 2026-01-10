Chibuike Nwaiwu'dan transfer açıklaması! "Sadece futbola odaklandım"

Sözlerine Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başlayan Nwaiwu, Trabzonspor'daki ilk günlerinden memnun olduğunu söyledi. Takım arkadaşları, teknik ekip ve kulüp çalışanlarıyla tanışmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan genç savunmacı, kendisini kısa sürede bu ailenin bir parçası gibi hissettiğini dile getirdi.

Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor) TRABZONSPOR'U TERCİH ETME NEDENİ Transfer tercihine ilişkin konuşan Nwaiwu, Trabzonspor'un uzun süredir sevdiği takımlardan biri olduğunu belirtti. Türkiye ligini yakından takip ettiğini söyleyen Nijeryalı futbolcu, Trabzonspor'un kariyeri ve hedefleri açısından kendisine önemli fırsatlar sunabilecek bir kulüp olduğunu düşündüğü için bu tercihi yaptığını ifade etti.