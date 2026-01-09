Süper Lig'de sezonun ilk yarısını Eyüpspor'da geçiren Denis Draguş, çıktığı 12 karşılaşmada skor katkısı üretememiş ve takımının aldığı sonuçlar etki edememişti.

Romen futb olcu, İstanbul ekibinden ayrıldı.

Yapılan açıklamada; "Bu sezon formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği emek ve sahadaki mücadelesi için Denis Drăguș'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.