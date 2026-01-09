Denis Draguş Gaziantep FK ile anlaştı
Trabzonspor'un sezon başında Eyüpspor'a kiraladığı Denis Draguş, İstanbul ekibinden ayrıldı. Romen kanat oyuncusu, Süper Lig'de adını duyurduğu Gaziantep FK'ya kiralık olarak geri döndü.
Süper Lig'de sezonun ilk yarısını Eyüpspor'da geçiren Denis Draguş, çıktığı 12 karşılaşmada skor katkısı üretememiş ve takımının aldığı sonuçlar etki edememişti.
Romen futb olcu, İstanbul ekibinden ayrıldı.
Yapılan açıklamada; "Bu sezon formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği emek ve sahadaki mücadelesi için Denis Drăguș'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.
GAZİANTEP FK'YA GERİ DÖNDÜ
Draguş, adını duyurmayı başardığı Gaziantep FK'ya kiralandı. 26 yaşındaki futbolcu, kırmızı siyahlı ekiple 35 karşılaşmada forma giyip 15 gol atmış ve 2 de asist yapmıştı.