Trabzonspor Chibuike Nwaiwu transferini resmen bitirdi! İşte KAP'a açıklanan maliyet

Kulübün resmi hesaplarından yapılan paylaşımda da; " Trabzonspor taraftarlarıyla bir araya geleceğim için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

İlk olarak İstanbul'a inen Nwaiwu, burada sağlık kontrolünden geçti. Ardından da Trabzon'a hareket etti. Genç savunmacı, 21.30'da Trabzon Havalimanı'nda olacak.

Chibuike Nwaiwu (AA)

7 TAKSİTLİ ÖDEME

Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada, Wolfsberger'e 5.5 milyon euro ödeneceğini duyurdu. Bu tutar, 7 taksitle ödenecek. Futbolcuya da bu sezonun geri kalanı için 350 bin euro, sonrasındaki 4 senede de 700'er bin euro verilecek.