Trabzonspor Chibuike Nwaiwu transferini resmen bitirdi! İşte KAP'a açıklanan maliyet
Trabzonspor, bir süredir görüşmelerde bulunduğu ve ardından da Türkiye'ye getirdiği Chibuike Nwaiwu'nun transferini KAP'a bildirdi. Bordo mavililer, Nijeryalı stoper için kulübü Wolfsberger'e 5.5 milyon euro ödeyecek.
Süper Kupa'da Galatasaray'a 4-1 yenilerek hiç istemediği bir mağlubiyetle sahadan ayrılan Trabzonspor, ara transferin ilk imzasını Chibuike Nwaiwu'ya attırdı.
Karadeniz temsilcisi, Avusturya ekibi Wolfsberger'de forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun maliyetini KAP'a açıkladı.
TRABZON'A GELECEK
İlk olarak İstanbul'a inen Nwaiwu, burada sağlık kontrolünden geçti. Ardından da Trabzon'a hareket etti. Genç savunmacı, 21.30'da Trabzon Havalimanı'nda olacak.
Kulübün resmi hesaplarından yapılan paylaşımda da; "Trabzonspor taraftarlarıyla bir araya geleceğim için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
7 TAKSİTLİ ÖDEME
Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada, Wolfsberger'e 5.5 milyon euro ödeneceğini duyurdu. Bu tutar, 7 taksitle ödenecek. Futbolcuya da bu sezonun geri kalanı için 350 bin euro, sonrasındaki 4 senede de 700'er bin euro verilecek.
CHIBUIKE NWAIWU KİMDİR?
Tam adı Chibuike Godfrey Nwaiwu olan Chibuike Nwaiwu, 23 Temmuz 2003 tarihinde Nijerya'da doğdu. 22 yaşındadır. Futbola FC Heartland'da başladı. Ülkenin en büyük takımlarından Enyimba Aba'ya transfer oldu. İlk yurt dışı transferini de Wolfsberger AC ile Avusturya'ya yaptı. Bu sezon 16 karşılaşmaya çıkıp 1 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro.