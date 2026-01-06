Trabzonspor'da hedefte Onana var!





Beşiktaş maçında 3, Gençlerbirliği karşılaşmasında ise 4 gol birden yiyen Kamerunlu file bekçisi, Galatasaray karşısında da ağlarını 4 kez düşürünce taraftarlarını kızdırdı.



Bordo-mavili futbolseverler, sosyal medyada 29 yaşındaki eldivene performansından dolayı tepki gösterdi.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler