Trabzonspor'da hedefte Onana var!
Trabzonspor kalecisi Andre Onana, son haftalarda yediği goller ve Galatasaray'a 4-1 kaybedilen Süper Kupa yarı finalindeki performansı nedeniyle taraftarların tepkisini çekti.
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a 4-1 yenilen Trabzonspor'da hedefte Andre Onana var...
Süper Lig'de ilk yarının son iki haftasında takımda en çok eleştirilen isimlerden biri olan Trabzonspor'un kalecisi Onana, dün de hiç gününde değildi.
Beşiktaş maçında 3, Gençlerbirliği karşılaşmasında ise 4 gol birden yiyen Kamerunlu file bekçisi, Galatasaray karşısında da ağlarını 4 kez düşürünce taraftarlarını kızdırdı.
Bordo-mavili futbolseverler, sosyal medyada 29 yaşındaki eldivene performansından dolayı tepki gösterdi.