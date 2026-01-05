Trabzonspor'un Galatasaray'a Süper Kupa'da attığı gole ofsayt engeli

Felipe Augusto , Trabzonspor 'u Süper Kupa 'da Galatasaray karşsısında 1-0 öne geçirdi. Uğucan Çakır ile karşı karşıya kalan Brezilyalı forvet, ağları havalandırdı ancak bordo mavililerin sevinci kısa sürdü.

VAR'da yapılan kontrol sonrasında Cihan Aydın, golün geçerli olmadığını işaret etti ve karşılaşma ofsayttan kazanılan endirekt serbest vuruşla 0-0 olarak sürdü.

