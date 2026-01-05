Trabzonspor'un Galatasaray'a Süper Kupa'da attığı gole ofsayt engeli
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Süper Kupa'nın ilk yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşılaştı. Bordo mavililer, ilk dakikalarda Felipe Augusto ile 1-0 öne geçse de Cihan Aydın ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Felipe Augusto, Trabzonspor'u Süper Kupa'da Galatasaray karşsısında 1-0 öne geçirdi. Uğucan Çakır ile karşı karşıya kalan Brezilyalı forvet, ağları havalandırdı ancak bordo mavililerin sevinci kısa sürdü.
VAR'da yapılan kontrol sonrasında Cihan Aydın, golün geçerli olmadığını işaret etti ve karşılaşma ofsayttan kazanılan endirekt serbest vuruşla 0-0 olarak sürdü.