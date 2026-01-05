PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'un Galatasaray'a Süper Kupa'da attığı gole ofsayt engeli

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Süper Kupa'nın ilk yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşılaştı. Bordo mavililer, ilk dakikalarda Felipe Augusto ile 1-0 öne geçse de Cihan Aydın ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Felipe Augusto, Trabzonspor'u Süper Kupa'da Galatasaray karşsısında 1-0 öne geçirdi. Uğucan Çakır ile karşı karşıya kalan Brezilyalı forvet, ağları havalandırdı ancak bordo mavililerin sevinci kısa sürdü.

Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı!

VAR'da yapılan kontrol sonrasında Cihan Aydın, golün geçerli olmadığını işaret etti ve karşılaşma ofsayttan kazanılan endirekt serbest vuruşla 0-0 olarak sürdü.

