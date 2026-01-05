Fatih Tekke'den mağlubiyet sözleri! "Başımız dik ayrılıyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke , takımının 4-1 yenildiği Galatasaray maçının ardından "Sekiz aydır çalıştığımız savunma pozisyonlarında hataları kabul etmek mümkün değil! Bu seviyede olmaz! Olmaz! Bu konuda eksiğimiz çok fazla! Daha az hata yapmak için devamlı çalışacağız ve tekrar edeceğiz!" diye konuştu.

Fatih Tekke (AA)

TRANSFER SÖZLERİ

Takıma katacakları oyuncular konusunda zorlandıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı; "Umarım eksik bölgelerimize oyuncu katabiliriz! Bak bu bizim için çok önemli! Yoksa bu süreç istediğimiz gibi ilerlemez! Lig başlamadan önce oyuncu almamız lazım. Yönetim çok emek harcıyor ama bunun eyleme dönmesi lazım. Kolay olmayacak ama hızlanmamız lazım! Transfer konusunda beğendiğimiz oyuncuların kulübüyle temasa geçiliyor ama makul fiyatlar olmuyor. Oyuncuyu beğeniyoruz, 10 milyon euro istiyorlar ve olmuyor! Ara oyunculara kalıyoruz, onu tam hale getirmek için de 3-5 ay yeterli değil! Tam oyuncu almamız lazım ama o da zor gözüküyor! Zoru başaramazsak, her maçımızda zorlanırız. En ufak bir sakatlıkta... Zaten sakatımız var, eksiğimiz var. Ozan Tufan kasığı ağrıyordu ama hayatında ilk kez sol bek oynadı! Bu durumları kimse istemez." dedi.