Fırtına'da eksik çok! Trabzonspor'un Galatasaray maçı kadrosu açıklandı
Trabzonspor, Gaziantep’te oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı. Bordo-mavililerde Rayyan Baniya, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Edin Visca, Christ Inao Oulai, Paul Onuachu ve Arif Boşluk kadroda yer almadı.
Trabzonspor, Gaziantep'te Galatasaray ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesinde kamp kadrosunu duyurdu. Bordo-mavili ekipte final yolundaki kritik mücadele öncesi ciddi eksikler dikkat çekti.
SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR
Karadeniz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Rayyan Baniya, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu ve Edin Visca kamp kadrosuna alınmadı. Teknik heyet, bu oyuncuların karşılaşmada forma giyemeyeceğini netleştirdi.
MİLLİ TAKIM ENGELİ
Trabzonspor'da Christ Inao Oulai ve Paul Onuachu, milli takımlarda bulunmaları nedeniyle kadroda yer almadı. Ayrıca takımdan ayrılması gündemde olan Arif Boşluk da Galatasaray maçı öncesi kafileye dahil edilmedi.
NWAKAEME GERİ DÖNDÜ
Bordo-mavililer adına sevindirici gelişme ise Anthony Nwakaeme cephesinde yaşandı. Nijeryalı yıldız, 146 gün sonra yeniden kamp kadrosuna dahil edildi. Nwakaeme'nin maçta süre alıp almayacağı teknik heyetin son kararına bağlı olacak.
TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU
Onana, Ahmet Doğan, Ç. Çevikan, Batagov, Serdar, Taha Emre, Pina, Salih, Tim, Turan Deniz, O. Çakıroğlu, Yakuphan, Bouchouari, Ozan, Zubkov, Muci, Augusto, Cihan, Olaigbe, Sikan, Nwakaeme,