Fırtına'da eksik çok! Trabzonspor'un Galatasaray maçı kadrosu açıklandı

Karadeniz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Rayyan Baniya, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu ve Edin Visca kamp kadrosuna alınmadı. Teknik heyet, bu oyuncuların karşılaşmada forma giyemeyeceğini netleştirdi.

MİLLİ TAKIM ENGELİ

Trabzonspor'da Christ Inao Oulai ve Paul Onuachu, milli takımlarda bulunmaları nedeniyle kadroda yer almadı. Ayrıca takımdan ayrılması gündemde olan Arif Boşluk da Galatasaray maçı öncesi kafileye dahil edilmedi.