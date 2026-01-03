Trabzonspor'a fırtına gibi sol kanat: Daizen Maeda
Süper Lig'in ilk yarısındaki performansıyla takdir toplayan Trabzonspor, ara transferde kadrosunu güçlendirmek üzere temaslarını sürdürüyor. Bordo mavililer son olarak Celtic formasını giyen Daizen Maeda'yı listesine ekledi.
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da hücum hattına yönelik dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Bordo-mavililerin, sol kanat transferi için rotasını İskoçya'ya çevirdiği öne sürüldü.
MAEDA GÜNDEMDE
Transferfeed'de yer alan habere göre Trabzonspor, Celtic forması giyen Daizen Maeda ile yakından ilgileniyor. 28 yaşındaki Japon hücum oyuncusunun, bordo-mavili kulübün transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı ifade edildi.
CELTIC SATIŞA AÇIK AMA RAKAM YÜKSEK
Haberde Celtic cephesinin Maeda'nın ayrılığına tamamen kapalı olmadığı, ancak transfer için 14 milyon sterlin civarında bir bonservis beklentisi bulunduğu belirtildi. Bu rakamın, görüşmelerde belirleyici unsur olacağı vurgulanıyor.
13 GOLDE ADI VAR
Bu sezon Celtic formasıyla 26 resmi karşılaşmada görev alan Daizen Maeda, 6 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı. Hızı, pres gücü ve hücumdaki hareketliliğiyle dikkat çeken Japon futbolcu, İskoç ekibinin en istikrarlı isimleri arasında yer alıyor.
ÇOK YÖNLÜ HÜCUM PROFİLİ
Asıl mevkisi sol kanat olan Maeda, gerektiğinde 10 numara ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Bu çok yönlü yapısının, Trabzonspor teknik heyetinin ilgisini çeken önemli detaylardan biri olduğu belirtiliyor.
SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ
Daizen Maeda'nın Celtic ile olan sözleşmesi Haziran 2027 tarihinde sona erecek. Transfermarkt verilerine göre Japon futbolcunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
Trabzonspor cephesinde, mali şartların oluşması halinde bu transfer için somut adımların atılabileceği ifade ediliyor. Sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
DAIZEN MAEDA KİMDİR?
Daizen Maeda, 20 Ekim 1997 tarihinde Japonya'nın Osaka bölgesinde doğmuş profesyonel bir futbolcudur. Sahada genellikle sol kanat veya hücum hattında görev yapan Maeda, hızı, bitiriciliği ve saha görüşüyle dikkat çeken bir isim olarak Avrupa futbolunda kendine sağlam bir yer edinmiştir.
FUTBOLA BAŞLANGIÇ VE AVRUPA'YA GEÇİŞ
Futbol eğitimine Japonya'da başlayan Maeda, genç yaşlardan itibaren teknik altyapısı ve atletik kapasitesiyle öne çıktı. Profesyonel kariyerinin ilk dönemlerinde ülkesinin liglerinde forma giydikten sonra Avrupa'ya transfer oldu. 2022 yılında Celtic ile sözleşme imzalayarak İskoç futbol sahnesine adım atan oyuncu, burada hem lig hem de uluslararası arenada gösterdiği performansla skor üretme yeteneğini kanıtladı.
OYUN STİLİ VE SAHADAKİ ETKİSİ
Maeda'nın oyun karakteri, yüksek tempo, pres baskısı ve hızlı hücum geçişleri üzerine kurulu. Sahada olduğu her an takım ritmini yukarı çevirme kapasitesi yüksek. Özellikle kanatlarda aldığı toplarla hücuma hız kazandırarak takım arkadaşlarını gol pozisyonuna sokuyor veya kendisi de gol arıyor. Sağ ayak hâkimiyeti ve teknik becerileri, dar alanda topu kontrol etmesini ve beklenmedik açılar yaratmasını sağlıyor.