Trabzonspor'a fırtına gibi sol kanat: Daizen Maeda

Daizen Maeda (REUTERS) 13 GOLDE ADI VAR Bu sezon Celtic formasıyla 26 resmi karşılaşmada görev alan Daizen Maeda, 6 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı. Hızı, pres gücü ve hücumdaki hareketliliğiyle dikkat çeken Japon futbolcu, İskoç ekibinin en istikrarlı isimleri arasında yer alıyor.

Daizen Maeda (EPA) ÇOK YÖNLÜ HÜCUM PROFİLİ Asıl mevkisi sol kanat olan Maeda, gerektiğinde 10 numara ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Bu çok yönlü yapısının, Trabzonspor teknik heyetinin ilgisini çeken önemli detaylardan biri olduğu belirtiliyor.

Daizen Maeda (REUTERS) SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ Daizen Maeda'nın Celtic ile olan sözleşmesi Haziran 2027 tarihinde sona erecek. Transfermarkt verilerine göre Japon futbolcunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Trabzonspor cephesinde, mali şartların oluşması halinde bu transfer için somut adımların atılabileceği ifade ediliyor. Sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Daizen Maeda (REUTERS) DAIZEN MAEDA KİMDİR? Daizen Maeda, 20 Ekim 1997 tarihinde Japonya'nın Osaka bölgesinde doğmuş profesyonel bir futbolcudur. Sahada genellikle sol kanat veya hücum hattında görev yapan Maeda, hızı, bitiriciliği ve saha görüşüyle dikkat çeken bir isim olarak Avrupa futbolunda kendine sağlam bir yer edinmiştir.