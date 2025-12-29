Trabzonspor'da ayrılık!

Konyaspor, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir adımı daha attı.

Yeşil-beyazlılar, uzun süredir temas halinde olduğu Trabzonspor'un sol beki Arif Boşluk transferinde mutlu sona ulaştı.

Taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından genç futbolcu ile 3,5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.