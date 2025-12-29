Ertuğrul Doğan'dan transfer sözleri!



"HOCAMIZLA TAKVİYELERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"



Transfer çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Doğan, şunları kaydetti:



"İhtiyaç duyduğumuz takviyeleri hocamızla değerlendiriyoruz. Takım kimyasını koruyan, rekabeti büyüten ve bizi daha ileriye taşıyacak hamleleri en doğru şekilde yapma kararlılığındayız. Türkiye Kupası'nda ilk aşamayı geçip gruplara kalmamız da sezonun önemli başlıklarından biridir. Amacımız bu kupayı yeniden müzemizde görmektir. Trabzonspor adına her kulvar bir sorumluluktur, her hedef ulaşılması gereken bir merhaledir."



Ertuğrul Doğan, ülke futbolunun etrafında farklı tartışmaların sürdüğünü de belirterek, "Ancak Trabzonspor'un durduğu yer de her zaman nettir. Kurulduğumuz günden bugüne adaletin ve tertemiz rekabetin yanında olduk. Bizim için başarı, kirli alanlardan güç devşirmeden, sahadaki emeğin hakkını arayarak kazanılır. Türk futbolunun geleceğinin daha güçlü bir zemine oturması için adil yönetimlerin varlığı şarttır. Sahaya çıkan her takım eşit mesafede yönetilmeli, hak edenin karşılığını alabildiği bir organizasyon kurulmalıdır. Bazı hakemlerin görevini hakkıyla yapmak yerine imtiyaz dağıtan bir anlayışa yönelmesi, futbolumuzun en büyük sorunlarından biri haline gelmiş durumdadır. Fakat şuna inanıyorum. Bu lig er ya da geç gerçek rekabet zeminine kavuşacaktır. Futbolu gölgeleyen her unsur da bu oyundan uzaklaştırılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.