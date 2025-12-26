Danylo Sikan'a Kopenhag talip!

Trabzonspor'da ara transfer dönemi öncesi ayrılıklar netleşmeye başladı.



Trabzonspor'da yabancı kontenjanını boşaltmak için gönderilmesi gündemde olan Danylo Sikan ile Danimarka ekibi Kopenhag ilgileniyor.



Ukraynalı forvetin transferi için ilk etapta kiralık olarak görüşmeler yapılırken şu ana kadar resmi bir sonuç alınamadı. Benzer şekilde geri planda kalan Cihan Çanak'ın da başka bir takıma kiralanması için görüşmeler başladı.