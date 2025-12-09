PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'dan Haissem Hassan hamlesi!

Trabzonspor, La Liga ekibi Oviedo'nun 23 yaşındaki kanat oyuncusu Haissem Hassan'ı transfer etmek için 6 milyon euro + 2 milyon euro bonus + Danylo Sikan takasını teklif etti

Ara transfer için çalışmalara başlayan Trabzonspor'un, Real Oviedo'nun Fransız kanat oyuncusu Haissem Hassan için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.

EstadioDeportivo'nun haberine göre bordo-mavililer, 23 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro garanti, 2 milyon euro bonus ve Danylo Sikan takası şeklinde bir paket sundu.

La Liga'da 15 maçta 10 puan toplayabilen Oviedo ise kabul etmedi.



Teklifin geri çevrilme nedeninin, oyuncunun satışından Villarreal'in pay alacak olması ve bu nedenle Oviedo'nun kasasına girecek rakamın düşmesi gösterildi.

Hassan'ın sözleşmesinde 18 milyon euro'luk serbest kalma maddesi var. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 1.75 boyundaki futbolcu, bu sezon çıktığı 15 maçta 1 asist üretti. Her iki kanatta da oynayabilen Hassan'ın market değeri 5 milyon euro.

