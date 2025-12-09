Trabzonspor'dan Haissem Hassan hamlesi!





Teklifin geri çevrilme nedeninin, oyuncunun satışından Villarreal'in pay alacak olması ve bu nedenle Oviedo'nun kasasına girecek rakamın düşmesi gösterildi.



Hassan'ın sözleşmesinde 18 milyon euro'luk serbest kalma maddesi var. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 1.75 boyundaki futbolcu, bu sezon çıktığı 15 maçta 1 asist üretti. Her iki kanatta da oynayabilen Hassan'ın market değeri 5 milyon euro.