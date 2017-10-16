Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti

Trabzonspor'da alınan 6-1'lik Akhisarspor mağlubiyetinin ardından Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Bordo-mavili yönetim bu kararını birazdan Ersun Yanal'a iletecek.



Trabzonspor'un Ersun Yanal'a tazminat ödenmeyeceği geçmiş alacakları karşılığında sözleşmenin feshedileceği öğrenildi. Bordo-Mavili ekibin bu akşamki antrenmanında, takımın başında, altyapı koordinatörü İhsan Derelioğlu olacak.

YANAL 3'ÜNCÜ DÖNEMİNDE 50 MAÇA ÇIKTI

Teknik direktör Ersun Yanal, Trabzonspor'da ilk olarak 2008-09 sezonunda, ikinci defa 2014-15 sezonunda ve son olarak 2016-17 sezonun başında 3'üncü kez göreve gelmişti. Yanal 3'üncü döneminde bordo mavili takımla lig ve kupada toplamda 50 maça çıktı, 20 galibiyet, 15'er beraberlik ve mağlubiyet elde etti.

AKHİSAR MAĞLUBİYETİ BARDAĞI TAŞIRDI

Sezon başından beri inişli çıkışlı performans sergileyen Trabzonspor'da 6-1'lik Akhisarspor yenilgisi Ersun Yanal'la ipler koptu.

Alanyaspor'a sahasında 3-0'dan 4-3 kaybedilen maç sonrası taraftarın büyük tepkisini çeken Yanal, Beşiktaş beraberliği sonrası koltuğunu korumuştu ancak son alınan ağır mağlubiyet sonu oldu.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle;

"Şirketimiz ile Teknik Direktör Kazım Ersun Yanal arasındaki sözleşme, son günlerde yaşanan gelişmeler dolayısıyla, görülen lüzum üzerine, sözleşmenin ilgili maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda feshedilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,"