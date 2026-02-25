Yapay zekalı telefonlar geliyor: Samsung Galaxy S26 serisi sahneye çıkıyor

Resmi tanıtım henüz yapılmasa da sektör içinden sızan haberler, Samsung'un bu sefer standart donanım değişiklikleriyle yetinmek istemediğini ve telefonu bayağı kişisel bir dijital yardımcıya çevirmeyi amaçladığını gösteriyor.



Yeni seri yine üç modelden oluşacak: Samsung Galaxy S26, S26 Plus ve S26 Ultra.

TELEFONLAR ARTIK SADECE ARAMA YAPMAK İÇİN KULLANILMAYACAK



Galaxy S26 ailesinde en dikkat çeken şeylerden biri kesinlikle yapay zekâ ile ilgili yenilikler. Söylentilere bakılırsa Samsung, Gemini tabanlı sistemi önceki haline göre oldukça canlı şekilde devreye sokmaya hazırlanıyor.

Böylece kullanıcılar;



● yemek tarifleri oluşturabilecek,

● ekranda gördüğü ürünleri anında aratabilecek

● görseller üzerinden kolayca bilgi edinebilecek,

● ve günlük işlerini telefonla çok daha pratik biçimde halledebilecek.

Özellikle Circle to Search fonksiyonunun yeni hali sayesinde ekrandaki herhangi bir nesne, ürün veya mekânı tek hareketle aratmak mümkün olacak. Bu durum telefonu sıradan bir cihaz olmaktan çıkarıp yanında taşıdığın pratik yardımcına dönüştürüyor.

GİZLİLİK TARAFINDA YENİ BİR YAKLAŞIM: PRİVACY DİSPLAY

Galaxy S26 serisiyle birlikte gelmesi beklenen Privacy Display modu da dikkat çeken yeniliklerden biri.

Bu özellik aktif edildiğinde ekran yan açılardan okunamaz hale geliyor. Telefon boşta gibi görünürken kullanıcı aktif şekilde kullanmaya devam edebiliyor. Kalabalık ortamlarda, toplu taşımada veya ofiste telefonunu sık kullananlar için ekstra bir gizlilik katmanı sunması hedefleniyor.

Samsung'un bu seride güvenlik ve mahremiyet konusuna daha fazla ağırlık verdiği konuşuluyor.

DAHA İYİ ÇALIŞAN SİSTEM, DAHA STABİL PERFORMANS

Yeni Galaxy S26 modellerinde performans tarafında da önemli değişiklikler bekleniyor. Samsung'un yeni nesil soğutma sistemiyle uzun süreli kullanımda cihazın daha az ısınması ve işlemcinin stabil çalışması hedefleniyor.

Bu özellikle mobil oyun oynayan kullanıcılar için büyük önem taşıyor. Uzun gaming seanslarında performans düşüşlerinin azaltılması, daha akıcı bir deneyim sunulması amaçlanıyor.

Ayrıca Gemini entegrasyonu sayesinde oyun sırasında rehber aramak, karakter geliştirme bilgilerine ulaşmak ya da hızlı araştırma yapmak da uygulamadan çıkmadan mümkün olabilecek.

GALAXY S26 MODELLERİ ŞİMDİDEN MERAK KONUSU

Galaxy S26 serisinin resmi tanıtımı henüz gerçekleşmemiş olsa da, modeller Türkiye'de teknoloji tutkunlarının radarına girdi. Seriye ait ürün sayfaları Hepsiburada üzerinde yayına alınmış durumda.

Takip edilebilen modeller arasında:



● Samsung Galaxy S26 Hepsiburada sayfası

● Samsung Galaxy S26 Plus Hepsiburada sayfası

● Samsung Galaxy S26 Ultra Hepsiburada sayfası

bulunuyor.

Galaxy S26 daha kompakt tasarım isteyen kullanıcıları hedeflerken, Plus modeli ekran ve pil dengesiyle öne çıkması beklenen seçenek olarak görülüyor. S26 Ultra ise kamera ve performans tarafında en iddialı model olarak konumlandırılıyor.

Resmi tanıtım bekleniyor

Henüz tüm teknik detaylar netleşmiş değil. Ancak ortaya çıkan bilgiler Samsung'un Galaxy S26 serisiyle birlikte akıllı telefon kavramını yeniden tanımlamaya hazırlandığını gösteriyor.

Yapay zekâ entegrasyonu, gelişmiş gizlilik özellikleri ve yeni performans sistemiyle Galaxy S26 ailesinin 2026'nın en dikkat çeken telefon serilerinden biri olması bekleniyor.

