İnternetten bir ürün almadan önce onlarca sekme açıp fiyat ve yorum karşılaştırmak artık yavaş yavaş geride kalıyor. ChatGPT ve Gemini gibi yapay zeka araçları, sadece merak edilen soruları yanıtlamakla kalmıyor; neyi nereden alacağımıza karar verirken de ilk durağımız haline geliyor. Üstelik bu değişim, online alışverişin kurallarını baştan yazacak kadar güçlü sonuçlar doğuruyor.

YAPAY ZEKADAN GELEN ZİYARETÇİLER ÇOK DAHA FAZLA HARCIYOR

Adobe'nin ABD'deki perakende sitelerine yapılan 1 trilyondan fazla ziyareti, 100 milyon ürünü ve 18 farklı ürün kategorisini incelediği Eylül 2026 raporu, bu dönüşümün boyutlarını net biçimde ortaya koyuyor. Paylaşılan verilere göre yapay zeka araçlarından gelen trafik artık sadece yeni bir ziyaretçi kanalı değil, alışverişe en hazır kitleyi taşıyan bir köprü konumunda:

🛒 ALIŞVERİŞİN YENİ KISA YOLU Sohbetten sepete Yapay zeka kaynaklı ziyaretçilerin etkisi YAPAY ZEKA ↗ MAĞAZA TRAFİK Yüzde 71 artış GELİR Yüzde 83 daha fazla SATIN ALMA Yüzde 90 daha yüksek

Peki bir sohbet ekranından mağazaya ulaşan kullanıcılar neden bu kadar kolay satın alma kararı veriyor?

UZUN ÜRÜN ARAŞTIRMALARI TEK BİR SOHBET EKRANINA SIĞDI

Geleneksel alışverişte bir ürün seçmek için farklı mağazaları gezmek, teknik özellikleri yan yana koymak, kullanıcı yorumlarını taramak ve fiyat araştırması yapmak gerekiyordu. Şimdi bu yorucu sürecin büyük bölümü tek bir sohbet ekranında tamamlanabiliyor.

Kullanıcılar ihtiyaçlarını ve bütçelerini yapay zeka asistanına anlatarak ürünleri karşılaştırabiliyor, alternatifleri görebiliyor ve bir ürünün avantajlarıyla dezavantajlarını anında öğrenebiliyor. Bu sayede bir alışveriş sitesine ulaştıklarında ne aradıklarını ve hangi ürünü seçeceklerini çok daha net biliyorlar. Yapay zeka ajanlarının gelişmesiyle birlikte bu etkinin online alışverişte daha da büyümesi bekleniyor.

Ancak alışveriş alışkanlıklarındaki bu hızlı kayma, e-ticaret şirketleri için hiç alışık olmadıkları yeni bir rekabet alanını da beraberinde getiriyor.

MARKALAR ARTIK SADECE ARAMA MOTORLARINI DEĞİL, YAPAY ZEKAYI DA İKNA ETMEK ZORUNDA

E-ticaret siteleri için yıllardır en temel hedef, arama motorlarında üst sıralarda yer almak ve reklamlarla müşterilere ulaşmaktı. Tüketiciler artık önce yapay zekaya danıştığı için, markaların bu sistemler tarafından kolayca bulunabilir ve önerilebilir olması kritik bir önceliğe dönüştü. Bu nedenle, markaların yapay zeka yanıtlarında daha görünür olmasını hedefleyen GEO (Generative Engine Optimization) yaklaşımı giderek önem kazanıyor.

Araştırmada, web sayfalarındaki bilgilerin yapay zeka sistemleri tarafından ne ölçüde anlaşılabildiğini ve kaynak olarak kullanılabildiğini ölçen Alıntılanabilirlik Okunabilirlik Puanı (Citation Readability Score) da değerlendirildi. Eylül 2026'da ABD'deki perakende sitelerinin ana sayfaları bu ölçümde ortalama yüzde 63 puan alabildi. Bu tablo, sitelerdeki içeriklerin önemli bir bölümünün yapay zeka tarafından verimli biçimde işlenemediğine işaret ediyor.

Ürünlerin teknik özellikleri, satın alma rehberleri, sık sorulan sorular ile garanti ve iade koşulları ne kadar açık ve düzenli sunulursa, yapay zeka markayı o kadar doğru tanıyor. Bilgilerin dağınık olduğu veya yeterince açıklanmadığı sitelerin ise yanıtlarda kaynak gösterilmesi ve önerilmesi zorlaşıyor.

YIL SONU İNDİRİMLERİNDE YAPAY ZEKA TRAFİĞİ HIZLA BÜYÜYEBİLİR

Rapordaki tahminler, yapay zeka asistanlarının alışveriş üzerindeki etkisinin özellikle yıl sonu alışveriş döneminde daha da belirginleşeceğini gösteriyor. ABD'deki perakende sitelerine yapay zeka kaynaklı ziyaretlerin geçen yılın aynı dönemine kıyasla şu oranlarda artması bekleniyor:

Şükran Günü'nde yüzde 159 artış

Black Friday'de yüzde 95 artış

Cyber Monday'de yüzde 88 artış

Tatil alışverişi döneminde yapay zeka üzerinden gelen ziyaretçilerin ziyaret başına sağladığı gelir avantajının da iki katına çıkacağı öngörülüyor. Tüm bu veriler, yapay zekanın e-ticarette basit bir arama ve öneri aracının çok ötesine geçtiğini gösteriyor; markaların artık müşterilere ulaşabilmek için yalnızca insanlara değil, onların satın alma kararlarını etkileyen yapay zeka sistemlerine de hitap etmesi gerekiyor.

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