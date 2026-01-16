X'te erişim sorunu! Bakanlıktan açıklama geldi

Ömer Fatih Sayan, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformunda küresel çapta erişim sorunu yaşandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, platformdaki kesintinin dünya genelinde etkili olduğunu belirterek, sürecin yakından izlendiğini bildirdi.

Sayan, paylaşımında, "Sosyal medya platformu X'te yaşanan erişim sorunu küresel ölçekte devam etmekte olup, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Operasyon Merkezimiz süreci yakından takip ediyor." ifadelerini kullandı.