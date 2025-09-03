WhatsApp'ta "En Yakınlarınız” kim olacak? İşte o yeni özellik…

WhatsApp , durum güncellemelerine getirdiği yeni bir gizlilik katmanıyla gündemde. Platform, "Yakın Arkadaşlar" adı verilen ve Instagram'daki benzerinden ilham alan bir özelliği kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Bu özellik sayesinde artık tüm rehberinizle paylaşmak istemediğiniz özel durum paylaşımlarınızı, sadece belirlediğiniz kişilerin görmesini sağlayabilirsiniz. İşte WhatsApp'ın yeni özelliği hakkında bilgiler…

AA

ÖZEL ÇEVRENİZ İÇİN KOLAY PAYLAŞIM

WABetaInfo tarafından tespit edilen ve iOS beta sürümünde test edilen bu özellik, Durum paylaşımlarını daha kişisel hale getiriyor. Mevcut durumda tüm kişilerle, belirli kişileri hariç tutarak veya manuel seçimle paylaşım imkânı sunan platform, yeni özellikle birlikte gizlilik ayarlarında özel bir "Yakın Arkadaşlar" listesi oluşturulmasına olanak tanıyacak. Bu sayede, daha samimi içerikler tek bir dokunuşla seçili bir grupla paylaşılabilecek.

AA

GÖZE ÇARPAN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

"Yakın Arkadaşlar" listesiyle paylaşılan Durum güncellemeleri, diğer paylaşımlardan farklı olarak özel bir renk halkasıyla işaretlenecek. Bu görsel işaret, içeriğin daha özel bir gruba yönelik olduğunu gösterecek. En önemli detaylardan biri ise, kullanıcıların listeye eklenip çıkarıldığında herhangi bir bildirim almayacak olması. Bu durum, gizliliği korurken sosyal açıdan yaşanabilecek potansiyel sıkıntıları da ortadan kaldırıyor. Tıpkı diğer Durum paylaşımları gibi, bu özel güncellemeler de 24 saat sonra otomatik olarak silinecek ve uçtan uca şifreleme ile güvence altına alınacak.