WhatsApp'ta "En Yakınlarınız” kim olacak? İşte o yeni özellik…

Meta'nın mesajlaşma devi WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha da kişiselleştirecek bir adımla, merakla beklenen "Yakın Arkadaşlar" özelliğini test etmeye başladı. Instagram'ın popüler özelliğine benzer şekilde tasarlanan bu yeni işlev, kullanıcıların durum güncellemelerini herkese açık yerine, özenle seçilmiş bir grupla paylaşmasına olanak tanıyarak özel anları daha güvenli bir çevrede tutma imkanı sunuyor. Peki WhatsApp'ın “Yakın Arkadaş” özelliği geldi mi? İşte kullanımı…

Giriş Tarihi :03 Eylül 2025 , 13:00 Güncelleme Tarihi :03 Eylül 2025 , 13:02
WhatsApp’ta En Yakınlarınız kim olacak? İşte o yeni özellik…

WhatsApp, durum güncellemelerine getirdiği yeni bir gizlilik katmanıyla gündemde. Platform, "Yakın Arkadaşlar" adı verilen ve Instagram'daki benzerinden ilham alan bir özelliği kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Bu özellik sayesinde artık tüm rehberinizle paylaşmak istemediğiniz özel durum paylaşımlarınızı, sadece belirlediğiniz kişilerin görmesini sağlayabilirsiniz. İşte WhatsApp'ın yeni özelliği hakkında bilgiler…

WHATSAPP'TA "EN YAKINLARINIZ" KİM OLACAK?

Meta çatısı altında faaliyet gösteren popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların Durum güncellemelerini daha kontrollü bir şekilde paylaşmasına olanak tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Instagram'ın sevilen "Yakın Arkadaşlar" özelliğine benzer şekilde tasarlanan bu yenilik, kullanıcıların özel anlarını yalnızca belirledikleri kişilerle paylaşmasını sağlayacak.

ÖZEL ÇEVRENİZ İÇİN KOLAY PAYLAŞIM

WABetaInfo tarafından tespit edilen ve iOS beta sürümünde test edilen bu özellik, Durum paylaşımlarını daha kişisel hale getiriyor. Mevcut durumda tüm kişilerle, belirli kişileri hariç tutarak veya manuel seçimle paylaşım imkânı sunan platform, yeni özellikle birlikte gizlilik ayarlarında özel bir "Yakın Arkadaşlar" listesi oluşturulmasına olanak tanıyacak. Bu sayede, daha samimi içerikler tek bir dokunuşla seçili bir grupla paylaşılabilecek.

GÖZE ÇARPAN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

"Yakın Arkadaşlar" listesiyle paylaşılan Durum güncellemeleri, diğer paylaşımlardan farklı olarak özel bir renk halkasıyla işaretlenecek. Bu görsel işaret, içeriğin daha özel bir gruba yönelik olduğunu gösterecek. En önemli detaylardan biri ise, kullanıcıların listeye eklenip çıkarıldığında herhangi bir bildirim almayacak olması. Bu durum, gizliliği korurken sosyal açıdan yaşanabilecek potansiyel sıkıntıları da ortadan kaldırıyor. Tıpkı diğer Durum paylaşımları gibi, bu özel güncellemeler de 24 saat sonra otomatik olarak silinecek ve uçtan uca şifreleme ile güvence altına alınacak.

WhatsApp'ın günlük 1,5 milyardan fazla kullanıcısıyla en popüler özelliklerinden biri olan Durum için gelen bu yenilik, kullanıcıların paylaşımlarını daha hassas bir şekilde yönetmesine imkan sunarken, gizlilik ve güvenlik kaygılarını da adresliyor. Özelliğin yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

