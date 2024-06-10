Vodafone-Turkcell-Türk Telekom özel numara kapatma... Özel numara kapatma gizli numara çağrı engelleme nasıl yapılır?

Bimcell Özel Numara Kapatma Nasıl Yapılır?
Bimcell kullanan kişilerin kendilerine gelen özel veya gizli çağrıları almamaları için *253# kodunu kullanmaları gereklidir. Bu numarayı aktif olan hat üzerinde aranması ile beraber Bimcell kullanıcıları, kendilerine gelen özel çağrıları bir daha almazlar.
İphone Özel Numara Kapatma Nasıl Yapılır?
İphone marka kullananların numaralarına özel ya da gizli çağrıların gelmemesi için izlemeleri gereken adımlar şöyle sıralanmıştır:
• Ayarlara girilir.
• Ayarlardan Telefon sekmesine tıklanır.
• Sayfada yer alan "Bilinmeyenleri Sessize Al" seçeneği açılır.
Bu ayarın yapılması ile beraber, kişilerin telefon numaralarını arayan bilinmeyen ya da özel numaraların çağrıları ile telefon çalmaz. Sadece telefon numarasının aranmasından sonra kişilere bildirim olarak gizli numara tarafından arandıkları bilgisi bildirim olarak gelir.
Vodafone Özel Numara Açma Nasıl Yapılır?
Vodafone kullanıcılarının özel numara aramalarına daha önce kapattıkları numaralarının yeniden açılabilmesi için GIZLI AC yazıp 7046'ya mesaj göndermeleri gereklidir. Bununla beraber, 7046 numarasını aramayı tercih edebilir, bağlandıkları operatörden numaralarının özel ve gizli çağrılara açılmasını isteyebilirler.
Tuşlu Telefon Özel Numara Kapatma Nasıl Yapılır?
Tuşlu telefon kullanan kişilerin hatlarını gelen özel aramalara kapatabilmeleri için *253# numarasını kullanmaları gereklidir. Tuşlu telefonların arama kısmına bu kodun yazılması ile beraber arama yapılması gereklidir. Arama yapılmasından sonra, kişilerin hatlarını kullanmakta oldukları telefona gelecek olan tüm gizli ve özel çağrılar engellenmeye başlanır.
Türk Telekom Özel Numara Açma Nasıl Yapılır?
Daha önce özel çağrıların alınması için kapatılmış olan Türk Telekom'a bağlı hatların özel numaraların çağrılarına açılabilmesi için kapatıldığı zamanki gibi *253# kodunun aranması gereklidir. Bu kodun arama kısmına yazılarak çağrı yapılması ile beraber, özel numara kapatma işlemi uygulanmış olan telefon numaraları, yeniden kendilerini özel numaraların aramalarına izin vermiş olur.
*253# Ücretli Mi?
Operatörler tarafından kullanılabilen *253# kodunun kullanımı ücretsizdir. Tüm operatörlere bağlı olan numaraların özel numara kapatma işleminin gerçekleşebilmesi için hat sahipleri herhangi bir ücret ödemelerine gerek yoktur.