Vitamin ve Raunt farkı: LGS ve YKS’de öğrenciler tam puan ve ilk 100’e girdi!

ORTAOKUL öğrencileri için güçlü bir temel oluşturan Vitamin Kitapları, LGS'ye hazırlanan öğrenciler için Vitamin LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için Raunt, öğrencilerin eğitim yolculuklarında en önemli referans kaynakları arasında yer alıyor. Sebit eğitim ürünleri, Türk Telekom müşterilerine özel olarak Türk Telekom faturasına ek 24 ay taksit imkânıyla satın alınabiliyor.

Ortaokul öğrencileri için güçlü bir temel oluşturan Vitamin Kitapları, LGS'ye hazırlanan öğrenciler için Vitamin LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için Raunt, öğrencilerin eğitim yolculuklarında en önemli referans kaynakları arasında yer alıyor. Sebit eğitim ürünleri, Türk Telekom müşterilerine özel olarak Türk Telekom faturasına ek 24 ay taksit imkânıyla satın alınabiliyor. Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom'un iştiraki ve öncü eğitim teknolojileri şirketi Sebit, sunduğu eğitim çözümleriyle öğrencilerin başarısına eşlik ediyor. Canlı dersler, rehberlik yayınları, kişiye özel yönlendirmeler ve yıl boyu bire bir rehberlik desteği gibi tüm ihtiyaçlara yönelik yapay zekâ destekli çözümler sunan Sebit; eğitim-öğretim yılı boyunca öğrencilerin en büyük destekçisi olacak.

LGS'YE KATKI SAĞLIYOR
Türk Telekom'un teknoloji bilgi birikimini öğrenciler için kullanarak eğitimde dijitalleşmeye öncülük eden Sebit; ortaokul öğrencilerine Vitamin, LGS'ye hazırlanan öğrencilere ise Vitamin LGS'yle katkı sağlıyor. YKS'ye hazırlanan öğrenciler ise Raunt'la dijital ve basılı kaynaklara ulaşabiliyor. Sebit'in eğitim çözümlerinden Vitamin LGS'yi kullanarak LGS'ye hazırlanan 120 öğrenci birbirinden özel başarı hikâyeleri yazarak sınavda tam puan aldı. Raunt'la YKS'ye hazırlanan öğrencilerden 35'i ise ilk 100'de yer alarak büyük başarılara imza attı.

