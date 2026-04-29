Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme teknolojileri geliştiricisi ULAK Haberleşme, 2025 yılında gerçekleştirdiği 49 PCT başvurusuyla Türkiye'de faaliyet gösteren firmalar arasında açık ara liderliğe yerleşti. PatentEffect'in 21 Nisan 2026'da yayımladığı "Türkiye'nin Patent Raporu 2025" verilerine göre şirket, uluslararası patent arenasında da güçlü bir performans sergileyerek 2025 yılı USPTO patent tescil şampiyonları sıralamasında ilk 20'ye girdi. ULAK Haberleşme, başarılarını bu iki sıralamaya sığdırmadı.

Telekomünikasyon alanındaki tekil patent ve faydalı model başvurularında 77 başvuruyla ilk 10 şirket arasında yer alan şirket, 2025 yılında üç farklı sıralamada aynı anda konumlanmayı başardı.

Bu tablo, ULAK Haberleşme'nin yalnızca ulusal ölçekte değil, küresel patent ekosisteminde de giderek daha belirleyici bir konuma geldiğinin somut göstergesi olarak öne çıkıyor.

FİKRİ MÜLKİYET FARKINDALIĞI

Şirketin bu atılımının arkasında, 2030 sonrası iletişim teknolojilerinin mimarisini şekillendirecek olan 6G alanına yönelik kapsamlı Ar-Ge yatırımları yatıyor. Küresel 6G standartlarının tartışıldığı en kritik teknik platformlardan biri olan 3GPP toplantılarına düzenli olarak katılan ULAK Haberleşme, bugüne kadar 267 patent başvurusuyla güçlü bir fikri mülkiyet portföyü oluşturdu. Bu portföy; alanında uzman Türk mühendisler ve akademisyenlerden oluşan çekirdek buluşçu kadronun, deneyimli fikri ve sınai mülkiyet ekipleriyle koordineli çalışmasının ürünü. Söz konusu birikim, yalnızca sayısal büyüklüğüyle değil, teknolojik derinliği ve küresel rekabet gücüyle de dikkat çekiyor.

UZUN VADELİ VİZYONUN PARÇASI

ULAK Genel Müdürü Sami Duman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu stratejik tablonun altını çizdi: "Yerli ve milli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz 6G teknolojilerini, güçlü bir fikri mülkiyet stratejisiyle küresel ölçekte değer üreten çıktılara dönüştürüyoruz. Attığımız her adımda Türkiye'nin haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltmayı ve ülkemizi bu alanda söz sahibi ülkelerden biri haline getirmeyi hedefliyoruz."