Türk Telekom’un Wi-Fi Mercek platformu 2025’in ilk yarısında 2,5 milyon kez kullanıldı

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, yapay zeka ve otomasyon teknolojilerini entegre ettiği yeni nesil çözümleri ile teknolojide çığır açıyor.

03 Eylül 2025
Türk Telekom'un 2022 yılında hayata geçirdiği ev içi sabit internet asistanı Wi-Fi Mercek, 2025 yılının ilk 6 ayında 2,5 milyon çözüm sağladı. Ev içi kablosuz bağlantıları uçtan uca analiz ederek, çağrı merkezi müşteri temsilcilerinden dijital kanallara kadar geniş bir destek ağı oluşturan Wi-Fi Mercek ile Türk Telekom, müşteri deneyimini üst seviyeye taşırken, operasyonel verimliliği önemli ölçüde artırıyor.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom olarak müşterilerimizi yeni nesil teknolojilerle buluşturuyor, küresel standartlarda hizmetler sunarak internet deneyimini zenginleştiriyoruz. Müşteri deneyimi odaklı yaklaşımımızla yapay zeka ve otomasyon teknolojilerini entegre ettiğimiz destek sistemlerimiz ile kullanıcılarımıza uçtan uca dijital çözümler sunuyoruz. Proaktif, hızlı ve etkin çözümler sağlayan destek sistemlerimiz, sabit internet abonelerimizin ev içi bağlantı deneyimini üst seviyeye taşıyor. Wi-Fi Mercek ile akıllı ev interneti yönetimi gerçekleştiriyor, operasyonel verimliliğimizi artırıyoruz." dedi.

GENİŞ BİR DESTEK AĞI

Türk Telekom ofisleri, çağrı merkezleri ve dijital kanallar üzerinden müşterilerle ilk temas anında devreye giren yeni nesil destek sistemleri sayesinde Türk Telekom, en iyi hız deneyimi ve modem performansı için gerekli konfigürasyonları otomatik olarak gerçekleştiriyor.

Türk Telekom'un 2022 yılında hayata geçirdiği sabit internet çözümü Wi-Fi Mercek, yapay zeka desteği sayesinde ev içi kablosuz internet bağlantısını uçtan uca analiz ederek çağrı merkezi asistanlarından dijital kanallara kadar geniş bir destek ağı sunuyor. Ev içi sabit internet deneyiminde hızlı ve etkili çözümler sunan Wi-Fi Mercek, 2024 yılında 5 milyon, 2025 yılının ilk altı ayında ise 2,5 milyon kez kullanıldı.

Türk Telekom'un 2022 yılında QuantWiFi iş birliği ile hayata geçirdiği Wi- Fi Mercek platformu, uluslararası arenada da başarısını kanıtlayarak Wireless Broadband Alliance (WBA) tarafından "En İyi Ev İçi Wi-Fi Ağı" ödülüne layık görüldü.

