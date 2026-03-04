Türk Telekom'un fiber ağı 5G'de! 539 bin km fiberle 81 ilde dev hamle

Türk Telekom, GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2026) "Herkes için 5G" vizyonunu dünyaya duyurdu. Şirketin bu özgüveninin arkasında, yıllardır inşa ettiği devasa fiber altyapısı yatıyor. Ocak 2026 sonu itibarıyla 539 bin kilometreye ulaşan fiber ağı, Türk Telekom'u 5G döneminin en güçlü startını atacak operatörü konumuna taşıdı. 5G teknolojisinin gerçek potansiyelini ortaya koyabilmesi için baz istasyonlarının fiber optik kablo ile omurgaya bağlanması şart. Bu kritik gereksinim, fiber altyapısı zayıf operatörler için ciddi bir darboğaz oluştururken; Türk Telekom için tam anlamıyla bir sıçrama tahtasına dönüşüyor. Şirketin açıkladığı verilere göre, 5G'nin temel yapı taşı olan fiberle bağlı baz istasyonu oranı yüzde 60 seviyesine yükseldi. Bu oran, 1 Nisan'da ticari 5G hizmetinin başladığı andan itibaren geniş coğrafyaya yayılan, düşük gecikmeli ve yüksek kapasiteli bir şebeke sunmanın zeminini hazırlıyor. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Türkiye'yi saran fiber ağımız ve fiberle bağlı baz istasyonlarımızla 5G'yi 81 ilin her köşesinde herkes için erişilebilir kılacağız. 5G ile yalnızca bağlantı hızını değil, ülkemizin dijital dönüşüm hızını da artıracağız" diye konuştu.

FREKANS İHALESİNDE STRATEJİK AVANTAJ

Fiber altyapısını güçlü bir temele oturtan Türk Telekom, 5G frekans ihalesini de mobil stratejisiyle uyumlu biçimde tamamladı. Şirket, abone başına en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip operatör konumuna geldi. Bu durum, hızla büyüyen mobil abone tabanına 2025 üçüncü çeyreği itibarıyla 30,8 milyon kaliteli ve kapasite sıkışıklığı yaşamadan hizmet sunabilme imkânı sağlıyor. BTK verilerine göre Türk Telekom, 2025 üçüncü çeyreği itibarıyla mobil pazarda ikinciliği elde etti ve Mobil Numara Taşıma pazarında lider konumunu korudu. CEO Ebubekir Şahin, bu ivmenin 5G dönemiyle daha da hız kazanacağını öngörüyor.

EKOSİSTEME MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Türk Telekom, fiziksel altyapı avantajını teknoloji üretimi ve ihracatıyla taçlandırmayı hedefliyor. 70'in üzerinde uluslararası patente sahip iştirakleri Argela ve Netsia'nın yanı sıra i2i Systems, P.I.Works, Plan-S ve Qubitrium gibi milli teknoloji şirketleriyle geliştirilen çözümler, bu hafta Barselona'da küresel ölçekte tanıtılıyor. Şirket yönetimine göre bu stratejinin özü, 5G dönemini yalnızca bir şebeke yükseltmesi olarak değil, Türkiye'nin teknoloji üretme ve ihraç etme kapasitesini kalıcı biçimde artırma fırsatı olarak değerlendirmek. Fiber ağı bu denklemde hem servis kalitesinin garantörü, hem de milli çözümlerin test ve geliştirme zemini olarak işlev görüyor. Tüm bu tabloya bakıldığında Türk Telekom'un 5G rekabetinde öne çıkmasının temel nedeni, bugün atılan adımlardan çok yıllardır zemini döşenen fiber stratejisinin meyvesini vermesi. 539 bin kilometre fiber, 1 Nisan'da sadece bir kablo değil, Türkiye'nin 5G omurgası olarak devreye girecek.



OYUN SEKTÖRÜNEL4S TEKNOLOJİSİ

MWC 2025'da imzalanan iş birliği anlaşmasıyla Türk Telekom, düşük gecikme ve akıllı trafik yönetimi sunan L4S teknolojisini 5G şebekesine entegre etmeye hazırlanıyor. Türk Telekom, GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde Nokia ile iş birliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında, daha önce Türk Telekom Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi'nde başarıyla test edilen L4S (Düşük Gecikme, Düşük Paket Kaybı, Ölçeklenebilir Veri Aktarımı) teknolojisi kongrede uygulamalı olarak sergilendi. L4S teknolojisi, Türk Telekom'un 5G gücüyle birleştiğinde VR oyun ve video konferans gibi gecikmeye duyarlı uygulamalarda anlık tepki süresini hızlandırıyor, görüntü akıcılığını artırıyor. Kongredeki demo alanında ziyaretçiler, şebeke yoğunluğu simüle edilen bir ortamda L4S'ın devre dışı bırakılmasıyla donma ve gecikme yaşandığını, teknoloji devreye alındığında ise deneyimin saniyeler içinde yeniden stabil hale geldiğini bizzat gözlemledi.

81 İLDE 5G DENEYİMİ OLACAK

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin sözlerine şöyle konuştu: "Türk Telekom'un 81 ili ören güçlü fiber altyapısı ile daha hızlı ve daha güvenli bir 5G hizmeti sunmayı hedeflerken, L4S teknolojisi sayesinde birçok sektörde ultra düşük gecikme sağlayarak müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyacağız." Nokia Avrupa Bölge Başkanı John Harrington da L4S'ı "internet veri paketlerinin yaşadığı gecikmeyi önemli ölçüde azaltan ve gerçek zamanlı uygulamaları geniş ölçekte mümkün kılan kritik bir teknoloji" olarak nitelendirerek Türk Telekom iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. L4S teknolojisinin uygulama alanları oyunun ötesine geçiyor: uzaktan eğitim, endüstriyel uzaktan kontrol, etkileşimli canlı yayın ve simülasyonlar da bu teknolojiden doğrudan yararlanacak sektörler arasında yer alıyor. Türk Telekom, 1 Nisan'da başlayacak ticari 5G hizmetiyle birlikte bu teknolojiyi kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor.

Haber: Timur Sırt